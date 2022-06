La maman qui a percé les oreilles de bébé un jour après sa naissance est critiquée en ligne

Une mère qui a fait percer les oreilles de sa fille nouveau-née juste après sa naissance a suscité de vives critiques en ligne.

La mère a publié une vidéo avant et après sur TikTok le 2 juin comparant sa fille, Lara, un jour après sa naissance au jour où la vidéo a été téléchargée.

Le compte, qui utilise le nom de la fille, compte plus d’un million d’abonnés et la vidéo en question compte plus d’un million de vues et 43 000 likes.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​critiqué la mère pour avoir percé les oreilles du nouveau-né.

Les gens ont repéré des boucles d’oreilles en forme de fleur sur le bébé dans la vidéo, déclenchant une querelle dans la section des commentaires de la vidéo.

De nombreux téléspectateurs ont été consternés de voir les oreilles de l’enfant percées avant qu’elle ne quitte l’hôpital et ont laissé des commentaires exprimant leurs sentiments.

« Bro était toujours dans le lit d’hôpital mais portait des boucles d’oreilles », a déclaré un utilisateur.

« Dans notre culture/famille, nous avons aussi les oreilles percées dès leur naissance », a déclaré un deuxième utilisateur.

« Comment ce perçage d’oreille est-il même légal ? Je pensais que l’âge était de 3 mois. a déclaré un troisième utilisateur.

Certains ont également exprimé leur inquiétude pour le bébé, compte tenu de la propension des jeunes enfants à mettre de petits objets dans leur bouche.

« J’aurais tellement peur qu’elle les ait retirés et qu’elle se soit étouffée », a déclaré un quatrième. « Ma fille avait 7 ans et mon fils 8 ans quand ils ont fait le leur. »

Quelques-uns ont même défendu les actions de la mère et ont félicité sa fille pour son apparence avec eux.

« Opinion personnelle… elle est adorable et j’adore les boucles d’oreilles… Peu importe ce que disent les autres… Nous vivons une vie », a déclaré un cinquième.

Plusieurs ont souligné que bien que percer l’oreille d’un bébé puisse être un nouveau concept pour certains, c’est une tradition pour d’autres.

« Vous êtes tous tellement critiques ! Dans ma culture, nous perçons en bas âge », a déclaré un sixième. « J’ai trois filles, et j’ai eu les leurs percées, aucune n’a bronché, ni eu de problèmes. »

La mère a justifié sa décision en affirmant que sa fille ne ressentirait pas la douleur à cet âge parce que ses lobes d’oreille sont les plus doux juste après la naissance. Elle a ajouté que sa fille « n’avait même pas réagi ».

Percer les oreilles d’un enfant est extrêmement courant dans certaines cultures asiatiques, hispaniques et africaines.

Selon l’American Academy of Pediatrics, la procédure n’est pas nocive si elle est effectuée correctement à l’aide d’un équipement sûr et stérile. Comme pour tout piercing, un suivi est essentiel pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effets indésirables.

Le compte TikTok est rempli de vidéos joyeuses d’un bébé Lara très heureux, il semble donc que la nouvelle maman prend grand soin de son petit, malgré les commentaires négatifs.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.