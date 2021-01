La maman de Kamala Harris: Qui est Shyamala Gopalan Harris?

Kamala Harris est entrée dans l’histoire après sa nomination à la vice-présidence.

Aujourd’hui, elle est à nouveau entrée dans l’histoire après avoir été assermentée en tant que première femme noire et sud-asiatique vice-présidente des États-Unis.

Bien que nous sachions tous que Kamala a un CV impressionnant, à maintes reprises, elle a fait l’éloge de sa mère, Shyamala Gopalan Harris, pour l’avoir élevée pour qu’elle devienne une femme si forte et travailleuse.

Qui est la mère de Kamala Harris, Shyamala Gopalan Harris?

Voici ce qu’il faut savoir sur Shyamala Gopalan Harris.

Elle était chercheuse sur le cancer du sein.

Shyamala Gopalan Harris est née à Chennai, en Inde et a consacré une grande partie de sa vie à la recherche sur le cancer. Elle a travaillé à l’Université de l’Illinois et à l’Université du Wisconsin et a passé seize ans à travailler pendant 16 ans à l’Institut Lady Davis de recherche médicale et à la Faculté de médecine de l’Université McGill.

Une amie de longue date, Sharon McGafee, a déclaré que même si elle «était une personne amusante à côtoyer», elle était «aussi très intense».

«Quand je vois (Kamala) maintenant, cela me rappelle tellement sa mère – cette force qu’elle se bat pour quelque chose, qu’elle n’est jamais intimidée», dit-elle.

Shyamala Gopalan Harris était très instruite.

Shyamala Gopalan Harris a clairement pris son éducation très au sérieux.

Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université de New Delhi à 19 ans et a obtenu son doctorat en endocrinologie et nutrition de l’Université de Californie – Berkeley à l’âge de 25 ans.

Comment Shyamala Gopalan Harris a-t-elle rencontré son mari?

Shyamala Gopalan Harris a rencontré son mari, Donald Harris, à Berkeley alors que les deux hommes étaient actifs dans le mouvement des droits civiques dans les années 60.

Ils se sont mariés en 1964 et n’ont divorcé que sept ans plus tard, en décembre 1971. Kamala n’avait que sept ans à l’époque.

Shyamala a obtenu la garde complète de ses enfants en 1973, et bien que nous sachions tous que les divorces peuvent parfois être brutaux, Kamala insiste sur le fait que ce n’était pas le cas avec le divorce de ses parents.

«Ils ne se sont pas battus pour l’argent», a écrit Kamala dans ses mémoires. «La seule chose pour laquelle ils se sont disputés était de savoir qui avait les livres.»

Combien d’enfants a Shyamala Gopalan Harris?

Shyamala Gopalan a deux enfants: Kamala Harris et Maya Harris, qui étaient au centre de son monde.

«Elle savait que sa patrie d’adoption verrait Maya et moi comme des filles noires, et elle était déterminée à faire en sorte que nous devenions des femmes noires confiantes et fières», a écrit Kamala dans son livre.

Kamala a également qualifié sa mère de «force de la nature» dans un message sincère sur son Instagram en mars plus tôt cette année.

«Ma mère, Shyamala Gopalan Harris, était une force de la nature et la plus grande source d’inspiration de ma vie», écrit-elle.

«Elle a enseigné à ma sœur Maya et moi l’importance du travail acharné et de croire en notre pouvoir de corriger ce qui ne va pas. Il n’y a personne que je préfère honorer ce premier jour de #WomensHistoryMonth. »

Quand Shyamala Gopalan Harris est-elle décédée?

Malheureusement, Shyamala Gopalan Harris est décédée en février 2009 d’un cancer du côlon. Elle avait 70 ans.

Kamala Harris a récemment publié une vidéo Instagram dans le cadre d’un hommage à sa mère.

«À la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd’hui: ma mère, Shyamala Gopalan Harris: qui est toujours dans nos cœurs», commence la vidéo. «Lorsqu’elle est arrivée d’Inde à l’âge de 19 ans, elle n’a peut-être pas tout à fait imaginé ce moment. Mais elle croyait si profondément en une Amérique, où un moment comme celui-ci est possible.

« Et donc je pense à elle, et aux générations de femmes, femmes noires, femmes asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, qui tout au long de l’histoire de notre nation, ont ouvert la voie à ce moment. »

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessus.

Les utilisateurs des médias sociaux ont inondé la section des commentaires de la vidéo émouvante, avec un utilisateur écrivant: « Je suis rempli d’espoir aujourd’hui en sachant que le pouvoir exécutif aura désormais du cœur, une âme, la morale et la compassion. »

Un autre utilisateur des médias sociaux a écrit: « Merci d’être un modèle pour moi et pour ma fille et pour les femmes du monde entier! » et un autre a simplement dit: « NOUS VOUS AIMONS KAMALA! »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.