La maladie rare et inconnue qui affecte Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch est l’un des acteurs les plus connus au monde, mais peu connaissent sa maladie rare. La rencontrer.

© GettyBenedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch est devenu l’un des acteurs les plus importants de merveille. Votre travail en tant que Docteur étrange dans la franchise l’a positionné comme un favori des fans et, en fait, il continue de croître. Eh bien, après la première de Multivers de la folie beaucoup attendent déjà une troisième bande de lui seul. Mais, au-delà de son travail de super-héros, l’artiste s’est également révélé être l’un des plus polyvalents d’Hollywood.

C’est parce qu’au fil des années Benedict Cumberbatch Il a montré qu’il était capable de jouer différents personnages très différents les uns des autres. C’est d’ailleurs ce qui l’a amené à être nominé pour les Oscars 2022 comme meilleur acteur pour son rôle principal dans Le pouvoir du chien. Sans aucun doute, il est l’une des grandes stars de l’industrie cinématographique qui, comme si cela ne suffisait pas, est l’un des acteurs les plus discrets au monde.

Pour la même raison, on sait peu de choses sur la maladie rare qui affecte Benedict Cumberbatch. C’est une condition qui affecte directement vos yeux. ETLe nom est hétérochromie centrale et partielle. Cela signifie que le protagoniste de Sherlock Holmes a des yeux de couleurs différentes.. En fonction de la lumière où vous vous trouvez et de la façon dont elle frappe votre visage, votre iris change de teinte.

Les différentes couleurs que l’on peut voir dans les yeux de Benoît vont du bleu au vert et même à l’or. Cette condition qui l’affecte est très difficile à trouver, de plus, elle est beaucoup plus fréquente chez le chat que chez l’homme. Pourtant, le même acteur a avoué que ses yeux sont l’une de ses parties préférées de son corps. De plus, pour lui, le look est l’une des caractéristiques les plus importantes pour son métier.

« Je suppose qu’en tant qu’acteur, vos yeux sont essentiels pour transmettre tout processus interne de pensée ou de sentiment, et pour cela je dois remercier ma mère», est-il venu déclarer. Et, bien sûr, vous avez raison. C’est que, lors de ses longs métrages, ses expressions ont été admirées par les fans. Eh bien, avec son apparence, il a toujours su se connecter avec les téléspectateurs, rendant ses personnages crédibles.

