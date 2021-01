La maladie existe, mais elle a un remède

Si vous avez déjà lu notre portail, alors vous vous êtes rendu compte que le sujet ici est abordé d’une manière légèrement différente de celle conventionnelle, guidée par la médecine allopathique occidentale. Nous avons affaire à l’énergie (Qi), aux relations avec la nature et aux philosophies orientales. Par conséquent, notre approche sur certains thèmes obéira à ces directives, qui sont à la base de la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Sachant cela, parlons un peu, d’accord?

Alors, pourquoi tombons-nous malades? Pourquoi ne pouvons-nous pas être en bonne santé à 100%? Qu’est-ce qui ne va pas? Ce sont des questions qui se posent toujours lorsque nous tombons malades et même lorsque nous recherchons une vie saine.

Avec notre esprit enraciné dans les concepts de la médecine occidentale, nous pouvons répondre à ces questions en orientant nos pensées vers des influences externes, telles que les virus, les bactéries, les intoxications, l’action de l’environnement et le mode de vie, entre autres et internes, comme, par exemple, les changements héréditaires et génétique, ce qui n’est pas faux. Nous connaissons tous l’existence du virus de la grippe, ce qui nous apporte cette collection de symptômes classiques. La médecine traditionnelle chinoise définit ces facteurs externes et internes d’une manière légèrement différente, ce qui, aujourd’hui, grâce à la complexité des instruments de diagnostic modernes, on peut comprendre le côté déjà évoqué, tout en admirant la pensée de l’ancien médecin chinois, qui offrait en quelque sorte une autre vision de la constitution de l’être humain.

Nous savons que le corps est formé par la matière physique et l’énergie qui imprègne la surface et la partie intérieure, circulant dans des canaux (ou méridiens). Nous savons aussi que la circulation parfaite du Qi offre une harmonie de toutes les structures corporelles, d’une certaine manière, évitant la formation de changements qui peuvent conduire à des problèmes. Par conséquent, selon la conception de la médecine chinoise, la circulation adéquate du Qi, en harmonie avec l’équilibre du Yin et du Yang, en harmonie avec la nature, produit une santé stable. Eh bien, tout cela, nous avons déjà parlé un peu des sujets de notre portail, mais que pensent les Chinois alors de cette conception des facteurs internes et externes?

Le Xi et Qi – La théorie nous amène à l’idée d ‘«énergie perverse» ou Xie Qi, à laquelle nous nous soumettons tous quotidiennement. Une telle énergie correspond aux facteurs externes actuels, c’est-à-dire que Xie Qi tente de bloquer la circulation du Qi dans le corps et lorsqu’elle réussit, elle peut provoquer une douleur locale ou même des symptômes grippaux. Lorsque nous sommes en bonne santé et que le Qi circule pleinement, le Xie Qi n’a aucun effet et le corps sort indemne face aux agressions extérieures. Le meilleur exemple de ce concept est l’invasion froide qui se produit lorsque nous restons dans le climatiseur. Pourquoi certaines personnes sont-elles malades et d’autres pas dans de tels environnements? Le Qi chez les individus «invulnérables à la climatisation» est capable de bloquer l’action du Xie Qi (représenté par le froid) et empêche la stagnation de l’énergie dans le corps, évitant ainsi les blessures.

En revanche, ceux qui n’ont pas une aussi bonne circulation, permettent cette invasion externe générant des maladies qui, selon le méridien et l’organe touchés, peuvent entraîner une inflammation respiratoire et des modifications musculo-squelettiques. Le rôle de l’acupuncteur dans ce cas atteint la prévention, l’amélioration de la circulation du Qi de la manière la plus diversifiée et également le traitement, l’élimination du Xie Qi et la restauration d’une circulation d’énergie normale.

L’agression externe peut également venir de la nourriture, suivant la même idée que Xie Qi.

Le facteur interne – Il y a l’énergie externe qui déstabilise la structure corporelle, mais il y a aussi le facteur interne, et là le concept de maladie est plus complet. Dans la théorie chinoise, il y a le concept de Jing ou «énergie ancestrale». Une telle énergie est née avec nous et est consommée avec notre maturité, comme s’il s’agissait d’une économie. Certaines personnes peuvent naître avec des changements de Jing provoquant des maladies congénitales. C’est une explication, par exemple, des malformations congénitales ou des maladies génétiques.

D’autre part, nous avons les composants internes associés à la circulation du Qi dans les organes. En raison d’habitudes alimentaires malsaines voire de vie (notamment nicotine, alcool, vie stressante, sédentarité, déferlement d’émotions), la circulation du Qi dans les méridiens internes, correspondant aux organes, est compromise et ce au passage au fil du temps, il dépasse le schéma de disharmonie énergétique et atteint le niveau physique, générant des changements structurels et même cellulaires dans les organes, les viscères et les structures osseuses. Ce serait une théorie pour le développement d’un cancer, par exemple, ou d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

Les mauvaises habitudes de vie génèrent des changements énergétiques et la façon de les gérer serait de les corriger, de les éviter et de les changer. Prenons un exemple: Prenons un individu stressé, issu d’une vie sociale difficile, tendue, parfois en colère. L’énergie Yang y est exposée et le déséquilibre par rapport au Yin peut affecter l’un des méridiens les plus importants du corps, selon la théorie des cinq mouvements (qui est un sujet pour un autre sujet), le méridien du cœur. Une telle disharmonie énergétique peut altérer la circulation du Qi dans le méridien en question, générant même une crise cardiaque, avec sa douleur caractéristique définissant exactement le chemin du canal énergétique. C’est une émotion, un style de vie qui interfère avec le Qi d’un organe spécifique, conduisant à une maladie physique connexe.

Un autre facteur de maladie encore plus philosophique, touchant même le domaine religieux, mais qui imprègne la médecine traditionnelle chinoise, est la composante du karma de chaque individu. Ce qui jusqu’à présent semblait très abstrait, est depuis devenu complètement ésotérique, mais mérite d’être mentionné dans un autre sujet, n’est-ce pas?

Le sujet est long et nous y reviendrons certainement à d’autres moments ici, mais le message qui reste est le suivant: Vie saine, à la fois mentale (contrôle des émotions, actions bénéfiques, charités, amour du prochain et de soi-même) ) comme physique (activité physique, bonne nutrition, bon sommeil, contrôle du stress), favorise une circulation adéquate du Qi et constitue le principal moyen de prévenir les maladies. Nous ne sommes pas en bonne santé à 100% toute notre vie car nous sommes toujours sujets à des déséquilibres énergétiques. Ce sont des épreuves quotidiennes qui peuvent modifier notre état mental et constitutionnel, même de nature transitoire, mais qui peuvent ouvrir des échappatoires à une mauvaise circulation du Qi. L’idée de base est de maintenir l’équilibre énergétique.

C’est une tâche difficile, mais ça ne fait pas de mal d’essayer, non?