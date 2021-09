La maison Munsters semble prête à emménager alors que Rob Zombie poursuit la construction du décor

Le nouveau 1313 Mockingbird Lane semble être prêt pour que la famille Munster emménage dans les dernières vidéos de tournage de The Munsters de Rob Zombie. Zombie, un superfan de la série télévisée originale, travaille actuellement sur un redémarrage qui réinventera la famille de monstres bien-aimée dans un tout nouveau film. En ligne, il a régulièrement informé ses fans de l’avancement du film, révélant la semaine dernière une partie de la construction des maisons qu’il construit.

Dans un nouveau post sur Instagram, Rob Zombie a publié une nouvelle série d’images, et il est incroyable de constater le chemin parcouru le long du 1313 Mockingbird Lane en seulement une semaine. Dans l’état actuel des choses, la maison semble presque prête à partir, ressemblant beaucoup à la maison dans laquelle les Munsters vivaient dans le spectacle original. Dans la légende, Zombie écrit : « Quelle différence 7 jours peuvent faire !

En effet, c’est assez fou de regarder le processus de production depuis le point de départ jusqu’à maintenant. Le 20 août, Rob Zombie a publié la première image de la construction de la maison des Munsters. Cela fait un peu plus d’un mois depuis, et maintenant la maison a l’air incroyable. Pendant ce temps, Zombie a également fait construire toutes les maisons voisines sur Mockingbird Lane, et la construction rapide de tout le quartier semble que le tournage devrait commencer très bientôt.

Il a été rapporté que Les Munster tournera à Budapest, mais on ne sait pas exactement quand les caméras commenceront à tourner. Avant cela, nous nous attendrions à ce que Rob Zombie confirme officiellement certains membres de la distribution. Il y a, bien sûr, des rumeurs de noms qui sont attachées au film, mais Zombie n’a confirmé ni nié aucun de ces rapports. La distribution présumée comprend Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily et Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman. Jorge Garcia, Richard Brake, Dan Roebuck, Sylvester McCoy et Cassandra « Elvira » Peterson seraient également impliqués.

Il y a beaucoup d’enthousiasme de la part des fans heureux de voir Les Munster une nouvelle vie sur grand écran. Même ainsi, certains se demandent jusqu’où cela s’éloignera du ton familial de la série originale avec un cinéaste d’horreur comme Rob Zombie à la barre. Zombie est connu pour avoir écrit et réalisé des films d’horreur particulièrement violents, et il y a eu des spéculations sur son Munsters sera une réinvention cotée R.

Comme avec le casting, Zombie n’a pas dit ce qu’il avait en tête exactement pour le ton de Les Munster. Cependant, il a clairement indiqué qu’il était un grand fan de la série originale, la qualifiant récemment de « plus grande série de tous les temps ». Comme une vie Munsters fan, il est peut-être plus enclin à développer un film plus fidèle au matériel source, se plongeant dans quelque chose d’un peu plus léger et comique, mais tout en conservant cette ambiance d’horreur gothique.

Il n’y a pas encore de date de sortie fixée pour Les Munster redémarrer. Le plan serait de sortir le film dans les salles et sur Peacock avec une sortie jour et date. Nous devrons rester à l’écoute pour plus de mises à jour de l’ensemble avec l’aimable autorisation de Rob Zombie.

