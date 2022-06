La maison hantée Conjuring se vend 27% au-dessus du prix demandé

Alors que La conjuration prend certes certaines libertés créatives, la base du film est une histoire vraie. Il y avait une famille Perron (jouée dans le film par Ron Livingston, Lili Taylor, Joey King, Mackenzie Foy, Shanley Casley, Hayley McFarland et Kyla Deaver) qui a déménagé dans une ferme du Rhode Island au début des années 1970 et a commencé à vivre des événements terrifiants. Et maintenant, la maison réelle s’est vendue 27% au-dessus du prix demandé par les vendeurs.

Selon Le journal de Wall Street, Cory et Jenn Heinzen, qui ont acheté la maison en 2019, ont vendu la propriété pour 1,525 million de dollars. Tout comme Ed et Lorraine Warren (joués dans les films de Patrick Wilson et Vera Farmiga), les Heinzen sont eux-mêmes des enquêteurs paranormaux et dirigent leur entreprise depuis leur domicile depuis quelques années.

Par La conjuration site Web et Initié, les Heinzen permettraient aux visiteurs de mener une enquête paranormale pendant la nuit pour 125 € par personne. Il commencerait à 18 heures et durerait jusqu’à 8 heures le lendemain. La raison pour laquelle ils ont décidé de quitter la propriété était une combinaison de la gestion de l’entreprise et des problèmes de santé de Cory. Alors que le couple aurait reçu plusieurs offres haut de gamme après avoir mis la maison en vente pour 1,2 million de dollars, de nombreux acheteurs potentiels ont refusé d’être interrogés avant l’achat.

Le nouvel acheteur

La personne qui a acheté la maison était Jacqueline Nuñez, un promoteur immobilier de Boston. Lorsqu’on parle au Journal, Nuñez a déclaré qu’elle n’avait pas peur de la maison avant d’ajouter qu’ils devraient lui demander à nouveau dans un an. Alors a-t-elle acheté la maison parce qu’elle était une grande fan du film ? Non. Était-ce pour créer un nouveau lotissement, compte tenu de son travail d’agent immobilier. Encore faux. C’était pour des raisons totalement différentes.

« C’est un achat très personnel pour moi », a déclaré Nuñez, qui est représenté par Ricardo Rodriguez et Bethany Eddy de Coldwell Banker Realty à Providence, « Quand il est arrivé sur le marché, j’ai pensé : ‘C’est une propriété qui permet aux gens de parler aux morts.’

L’une des exigences des Heinzen pour l’achat était que Nuñez ne pouvait pas être autorisé à y vivre à plein temps. La raison en serait que l’énergie y est si forte qu’elle peut commencer à affecter les personnes à l’intérieur pendant une période prolongée. Ainsi, en plus de poursuivre son activité immobilière, Nuñez s’associe également à Christine Perron, la fille interprétée par King dans le film, pour permettre aux gens de visiter la maison et potentiellement de se connecter avec un esprit.

« Il est temps de faire de la maison de ferme un lieu d’amour », a déclaré Perron.

Ceux qui s’intéressent au paranormal ou peut-être juste les fans de La conjuration pourront continuer à vivre dans cette maison. Bien sûr, il va probablement sans dire que les visiteurs doivent se méfier de Bathsheba Sherman (jouée dans le film par Joseph Bishara, qui a également composé la partition), qui, selon la légende, a sacrifié son enfant à Satan et maudit quiconque osait vivre sa terre.