La maison funéraire accepte un règlement de 250000 € lors de la victoire finale

La militante transgenre Aimee Stephens est assise dans son fauteuil roulant devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC (SAUL LOEB / AFP / Getty)

Le salon funéraire qui a limogé le pionnier trans Aimee Stephens a accepté de payer 250 000 € pour régler une action en justice qui a déclenché l’affaire de la Cour suprême du titre VII.

Stephens a perdu son emploi chez RG et GR Harris Funeral Homes en 2013 lorsqu’elle est devenue transgenre. Elle a porté son combat devant la plus haute cour du pays et a finalement remporté une victoire historique pour les droits des LGBT +.

Malheureusement, elle n’a pas vécu pour voir le verdict car elle est décédée d’une maladie rénale à l’âge de 59 ans, quelques semaines à peine avant l’annonce de la décision.

Sept ans après le début de sa bataille, l’affaire est finalement close, un juge fédéral ayant signé un accord financier. Aux termes de l’entente, Harris Homes a été condamné à verser 130 000 € à la succession de Stephens, dont 63 724 € en arriérés de salaire avec intérêts et 66 276 € en dommages-intérêts.

«Nous sommes heureux que toutes les parties aient pu parvenir à un accord concernant les dommages et les frais d’avocat», a déclaré Jay Kaplan, avocat de longue date de Stephens à l’American Civil Liberties Union du Michigan.

«Le règlement de cette affaire est doux-amer dans la mesure où Aimee est décédée avant que les problèmes ne puissent être résolus.

Le juge de district américain Sean Cox a également ordonné à Harris Homes de payer 120 000 € supplémentaires à la Fondation ACLU pour les frais et les frais d’avocat des demandeurs.

Il est désormais interdit à toutes ses succursales de licencier des employés en raison du statut de transgenre et tous les employés doivent suivre une formation sur la discrimination et les préjugés dans les 90 prochains jours.

Harris Homes donnera l’exemple, en commençant par aborder l’allocation vestimentaire qu’elle offre aux employés. Jusqu’à présent, c’était «nettement moins» pour les femmes que pour les hommes.

Toutes les femmes employées depuis septembre 2012 se verront offrir un paiement en arrière pour l’allocation vestimentaire qu’elles n’ont pas reçue, qui totalisera 3040 € pour la période allant de septembre 2012 à octobre 2014 et 665 € pour la période depuis 2014.

Que la décision revienne à l’habillement serait une sorte de justice poétique pour Aimee Stephens, dont l’affaire a commencé il y a toutes ces années avec une simple demande qu’elle soit autorisée à porter une robe pour travailler.