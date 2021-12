« La maison du papier »: comment le père du professeur et Berlin sont vraiment morts

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Depuis la première saison de « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) le professeur a parlé de son père, de son admiration pour lui et des braquages ​​merveilleux qu’il lui a racontés comme s’il s’agissait d’histoires d’aventures et de la façon dont sa mort a marqué sa vie.

Précisément dans le dernier épisode de la série de Netflix Il montre ce qui est arrivé au père de Sergio Marquina et Andrés de Fonollosa. Cinq ans avant le braquage de la Banque d’Espagne, le professeur, son frère et son neveu se retrouvent à Madrid pour discuter du grand plan.

Dans la dernière saison de « Le vol d’argentLorsque Rafael s’interroge sur les raisons pour lesquelles son oncle aboie, Berlin explique qu’il s’agit d’une tradition familiale. Dans la même conversation, le jeune ingénieur pose des questions sur son grand-père et tandis qu’Andrés raconte qu’il était dans la cuisine lorsqu’il a appris la tragique nouvelle, Sergio avoue qu’il l’a vu mourir.

Le petit Sergio regarde son père changer de voiture de manière suspecte (Photo : La casa de papel / Netflix)

LA MORT DU PÈRE DU PROFESSEUR ET DE BERLIN

Après un certain temps à l’hôpital, le petit Sergio apprit que son père quittait la maison très tôt et, croyant qu’il l’emmènerait pêcher, il lui rendit visite et partit, mais une fois sorti, il le vit partir en voiture.

Déterminé à rattraper son père, le garçon a pris le vélo de son frère, a pédalé de toutes ses forces et a atteint la porte d’une banque, où il a entendu plusieurs coups de feu. Peu de temps après, il a vu son père sortir et derrière lui deux policiers qui lui ont demandé de s’arrêter et de s’agenouiller.

En voyant son fils, le père de Berlin se tenait juste là et a été abattu qui a mis fin à ses jours. Sergio a surmonté le moment traumatisant en imaginant que tout ce qu’il voyait n’était qu’un film.

Dans ce flashback sur la cinquième saison de « Le vol d’argent», Le professeur révèle que sa véritable motivation pour commettre des vols est de parler à son père. Chaque fois qu’il planifie quelque chose, il le lui dit comme son père a un jour raconté ses agressions. « Je parle plus avec lui mort qu’avec quelqu’un de vivant », dit Sergio en versant une larme.