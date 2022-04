La Maison du Hibou reviendra avec sa saison 2B sur Disney+

Le nombre suivant de nouveaux chapitres de »La maison du hibou » est sur le point d’arriver sur la plateforme Disney+. Dana Terrassela créatrice de la série, a confirmé via son compte Twitter que les cinq premiers épisodes de la saison 2B de »The Owl House » arriveront le 27 avril.

»The Owl House » a acquis une grande popularité avec seulement sa première saison de 19 épisodes, qui a été diffusée par Disney Channel de janvier à août 2020. L’émission a créé sa deuxième saison en juin 2021. Au cours de cette année, la série a remporté un prix Peabody pour sa représentation positive du collectif LGBTQ +, bien que la saison n’ait diffusé que 10 épisodes, cataloguant cet ensemble d’épisodes comme la saison 2A, garantissant que la saison 2B arriverait bientôt.

THE OWL HOUSE les 5 premiers eps de s2b sortent le 27/04 !!!!! (NOUS) Alors permettez-moi de rattraper quelques cartes de titre rapides commençant par : FOLIES AU COVEN DAY PARADE !

Réalisé par Bosook « Bo » Coburn !

Ecrit par moi !

embarqué par @king_pecoraBen Holm et @4J_canard! pic.twitter.com/qgj0Svfrlt — Dana Terrace (@DanaTerrace)

18 avril 2022





Cependant, après cela, la série a été annulée par Disney, même si ce n’était qu’une période d’incertitude quant au retour de la série. Le 19 mars de cette année, Terrace a annoncé que » The Owl house » reviendrait avec sa saison 2B, en commençant par l’épisode » Folly at the Coven Parade ».

Cette nouvelle saison comptera 21 épisodes au total, qui seront diffusés jusqu’au 28 mai, ce qui fera que la série comptera 40 épisodes au total, ajoutant ses deux saisons. »The Owl House » devrait se terminer par une courte troisième saison qui consistera en trois émissions spéciales de 44 minutes, mais sa date de première n’est pas encore connue.

De nouveaux épisodes de »The Owl House » sont diffusés le samedi sur Disney Channel. Les cinq premiers épisodes de la saison 2B seront ajoutés à Disney+ le 27 avril, une plateforme qui a déjà la saison 1 et la saison 2A dans leur intégralité.

Actuellement, les épisodes de « Follies at the Coven Day Parade », « Elsewhere and Elsewhen », « Any Sport in a Storm », « Reaching Out » et « Them’s the Breaks, Kid » sont sortis, qui font partie de la saison 2B et cela peut être vu via Disney + bientôt.