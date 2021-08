La Maison du Dragon souffre de l’absence d’un personnage important

L’univers de Le Trône de Fer continuez d’avancer et votre prochain projet sera Maison du Dragon, une préquelle à l’histoire originale qui peut être vue sur le service de streaming HBO Max. Ils sont actuellement en plein tournage et nous avons déjà quelques acteurs confirmés, chacun avec son personnage, mais il y en a un qui doit être annoncé et sans aucun doute il est important pour l’intrigue.

« Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, la série racontera l’histoire de la Maison Targaryen (également connue sous le nom de Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen) et se déroulera 300 ans avant les événements de Game des Trônes « dit le premier synopsis officiel à ce jour. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais on sait que nous aurons les épisodes en 2022.

Le premier personnage présenté était Paddy considère comme le roi Viserys Targaryen. La deuxième annonce était de confirmer Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) et Matt Smith (Démon Targaryen). Au fil des semaines, ils ont annoncé Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve meilleur (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emilie Carey (Alicent Hightower jeune) et Milly alcock (Jeune Rhaenyra Targaryen). Qui manquent?

Une figure centrale qui n’a pas encore été annoncée par la production est Aegon II Targaryen, fils de Viserys I et Alicent, qui Il a défié sa demi-soeur aînée Rhaenyra de proclamer sa place sur le trône de fer après la mort de son père et a déclenché la guerre civile connue sous le nom de danse des dragons.. Les fans de la saga pensent que c’est un personnage qui doit apparaître, mais pour une raison quelconque, ils ne l’ont pas montré.







Dans cette situation, trois possibilités : se croit que Aegon n’apparaîtra pas dans la première saison et oui ce sera le cas dans la suivante. Un autre plan que les showrunners peuvent avoir est que faire votre apparition en tant qu’enfant et que dans les prochains épisodes, il s’impose comme le protagoniste central. Cependant, nous n’en sommes pas si sûrs et nous pensons que le facteur surprise sera dans les premiers chapitres et HBO le garde secret.