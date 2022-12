« La Maison du Dragon » : la relation entre Rhaenyra et Alicent, était-elle vraiment romantique ?

Les adeptes de « Maison du Dragon » Ils ont une théorie selon laquelle Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower avait des sentiments amoureux. Bien qu’ils aient été proches au début, au fur et à mesure que la série HBO progressait, cela nous a montré comment ils se sont séparés. En fait, à la fin de la saison 1, ils sont devenus des ennemis de guerre.

Bien que cette théorie n’ait jamais été confirmée dans « Maison du Dragon »les croyances de l’actrice Olivia Cooke sur le passé d’Alicent et rhaenyra ils indiquent que les deux personnages ont peut-être eu une certaine romance dans le passé.

Les scènes présentées dans « Maison du Dragon » ils ne clarifient pas cela directement, présentant plutôt le couple comme des amis d’enfance proches. Donc votre relation était romantique ? La scénariste de la série, Sara Hess, a dissipé les doutes des fans.

« House of the Dragon » montre Alicent et Rhaenyra comme des amis d’enfance proches (Photo: HBO)

LA RELATION ENTRE RHAENYRA ET ALICENT, ÉTAIT-ELLE VRAIMENT ROMANTIQUE ?

L’écrivain de House of the Dragon, Sara Hess, a parlé de la théorie des fans selon laquelle Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower avaient des sentiments amoureux l’un pour l’autre, suite à la suggestion de l’actrice Olivia Cooke.

Dans une interview avec Variety, Sara Hess a noté que l’actrice Olivia Cooke pensait que les personnages avaient eu une sorte de contact romantique interdit dans le passé, ce qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il soit vrai.

En fait, l’écrivain « House of the Dragon » a expliqué qu’il était censé y avoir une touche de romance dans la relation entre Rhaenyra et Alicent.

La jeune Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) et la jeune Alicent Hightower (Emily Carey) dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

« Soit vous le voyez de cette façon, soit tout simplement comme les amitiés incroyablement passionnées que les femmes ont entre elles à cet âge. Je pense que comprendre cet élément informe le reste de leur relation… Même s’ils sont séparés par tous ces éléments sociaux, éléments systémiques, pressions et événements, au fond, ils se connaissaient étant enfants, et ils s’aimaient et ça ne ne s’en va pas. »a déclaré Sara Hess.

L’écrivain de « La Maison du Dragon » a également évoqué la conviction de l’actrice d’Alicent : «Olivia m’a dit qu’elle croyait, et c’est son canon principal, qu’à un moment donné, ils se sont embrassés ou se sont embrassés ou ont eu une sorte d’interaction physique que la mère d’Alicent a découverte et interdite. Et c’était l’histoire principale d’Olivia, ‘Oh, je ne peux pas faire ça. Ce n’est pas correct.’ Et c’est le contexte pour elle dans leur relation à l’avenir. Je serais d’accord à 100% avec ça. ».

« House of the Dragon » n’a jamais confirmé si Rhaenyra et Alicent avaient des sentiments amoureux, cela ne montrait les personnages que comme des amis d’enfance proches. Cependant, après que Viserys Targaryen ait épousé Alicent, les deux se sont disputés d’une manière qui pourrait être interprétée comme une rupture, a expliqué Screenrant.