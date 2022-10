La maison du dragon aura besoin d’au moins quatre saisons, selon George RR Martin

Maison du Dragon a connu un énorme succès depuis ses débuts fin août. Selon un rapport de Variety, la série compte en moyenne 29 millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis, triplant l’audience Jeu des trônes atteint lors de sa première saison. Heureusement pour les fans, la série dérivée de HBO a un début et une fin clairs, comme l’histoire est décrite dans le roman historique de l’auteur George RR Martin. Feu & Sang.





Martin a récemment discuté de la série sur son blog personnel alors que l’émission terminait son huitième épisode intitulé Seigneur des marées. Dans son message, il parle de la série de 10 épisodes et de la façon dont il est reconnaissant d’avoir 10 heures chaque saison pour raconter son histoire. Cependant, compte tenu de l’approche immuable de l’émission, l’auteur prédit Maison du Dragon prendra au moins quatre saisons pour raconter correctement l’histoire de Dance of the Dragon.

« Dans l’état actuel des choses, je suis ravi que nous ayons encore 10 heures chaque saison pour raconter notre histoire », explique Martin. « (Anneaux de pouvoir n’en a que 8, comme vous l’avez peut-être remarqué, et mon émission AMC Vents sombres fait 6 saisons d’épisodes). J’espère que cela continuera d’être vrai. » Il poursuit : « Il faudra quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin. »

Une plainte concernant Jeu des trônes étaient les opinions divergentes sur la durée de l’émission, car les showrunners David Benioff et DB Weiss voulaient une course de huit saisons. Dans le même temps, Martin pensait que l’histoire devait s’étendre sur au moins 10 épisodes, 13 étant l’idéal. Heureusement, Martin a déclaré qu’il avait une bonne quantité d’entrées sur Maison du Dragonles fans ne doivent donc pas s’attendre à ce que la série soit écourtée.





George RR Martin préfère les Viserys de Paddy Considine aux siens

Spoiler Alert: Spoilers For House of the Dragon Episode 8 « Lord of the Tides » à venir Au cours de son article de blog, Martin a réfléchi sur les performances à travers Maison du Dragon jusqu’ici et a loué l’interprétation de Paddy Considine. L’acteur a interprété le roi Viserys Targaryen à travers huit épisodes de la série avant que son personnage ne rencontre une mort déchirante dans la scène finale.

Considine a récemment révélé un texte que Martin lui avait envoyé après son passage dans la série, et maintenant Martin a partagé son amour pour l’acteur avec ses propres mots. « Félicitations à Eileen Shim, la scénariste, à Geeta Patel, la réalisatrice, à notre incroyable distribution… et en particulier à Paddy Considine pour son interprétation du roi Viserys, le premier du nom », écrit Martin. « Le personnage qu’il a créé (avec Ryan et Sara et Ti et le reste de nos scénaristes) pour la série est tellement plus puissant et tragique et pleinement étoffé que ma propre version dans Feu & Sang que je suis à moitié tenté de revenir en arrière et de déchirer ces chapitres et de réécrire toute l’histoire de son règne. » Martin poursuit : « Paddy mérite un Emmy rien que pour cet épisode. S’il n’en a pas, hé, il n’y a pas de justice. »

La Jeu des trônes série dérivée arrive sur ses deux derniers épisodes de la saison, ce qui excitera sûrement le public. Maison du Dragon premières sur HBO et HBO Max tous les dimanches, avec les huit premiers épisodes disponibles dès maintenant.