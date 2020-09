«La maison d’été des stars»: voici à quel point la nouvelle saison sera dramatique

06.09.2020 13h30

RTL a publié les premiers extraits de la nouvelle saison “Sommerhaus der Stars”, qui promettent des moments dramatiques. Les couples de célébrités ne se mettent pas seulement dans les cheveux, il y a aussi une humeur de crise dans les relations.

La cinquième saison de «Das Sommerhaus der Stars» débute le mercredi 9 septembre à 20h15 sur RTL (également via TVNow). RTL a maintenant montré les premiers extraits des nouveaux épisodes, qui promettent de grands drames dans la colocation de célébrités dans la campagne de Bocholt.

Andrei Mangold fond en larmes

D’une part, les couples de célébrités s’affrontent et doivent exprimer leur colère tout en vivant ensemble dans le plus petit des espaces et en jouant à des jeux angoissants. «Je n’ai jamais rien vu d’irrespectueux», se plaint l’ancien «Bachelor» Andrej Mangold (33 ans). C’est pourquoi les larmes lui viennent même à table. «Je ne sais pas à quel point vous avez 50 000 euros, mais s’il vous plaît, laissez mon mari vivre», Annemarie Eilfeld (30 ans) se met en colère contre ses collègues, dont elle qualifie une «salope» en larmes. L’émigrant culte Andreas Robens (54 ans) est également hors de lui et commente un concurrent: “Je veux la voir en prison!”

D’autre part, les couples se disputent et arrivent à la limite de leur relation. «Vous ne m’avez même pas embrassé devant la caméra», raconte l’ami d’Eilfeld, Tim Sandt (29 ans), déçu. “Nous deux, pas les autres, nous sommes l’équipe”, veut motiver Diana Herold (46 ans), son ami apparemment réticent Michael (48 ans). «Parfois, une sorte de toi passe par ici avec laquelle je ne peux pas m’entendre», avoue Lisha (34 ans) à Lou (31 ans) en larmes. La compagne de Mangold Jennifer Lange (26 ans) et son ex-concurrente de «Bachelor» Eva Benetatou (28 ans) pleurent également.

Ce crash a-t-il conduit à une exécution prématurée?

«Elle m’énerve, laisse-moi tranquille. Tu peux me lécher le cul, espèce de superstar », raconte Kubi Özdemir (41 ans), agacé par sa fiancée Georgina Fleur (30 ans). Il semble également y avoir une grande dispute entre Özdemir et les autres hommes de la maison. Les candidats se rapprochent dangereusement … Cet argument aurait aussi pu être la raison pour lui et Georgina Fleur de partir tôt. Le couple a quitté la maison après seulement trois jours.

