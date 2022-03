« La maison des fleurs » : quand Televisa rejetait la série Manolo Caro

À ce stade, personne ne pourrait croire qu’il existe des hommes d’affaires ou des producteurs de télévision qui rejetteraient un grand programme ou une série comme « la maison des fleurs« , mais il y a des années, alors qu’il ne s’agissait que d’un projet, son créateur a dû frapper à quelques portes pour atteindre la plate-forme de Netflixoù il est devenu un énorme succès en Mexique et de nombreux pays d’Amérique latine.

Avec trois saisons de grande émotion, l’histoire est tombée amoureuse de millions de personnes à travers le monde grâce au service de streaming et, sans aucun doute, beaucoup ont voulu avoir plus d’épisodes pour continuer à s’amuser, sans imaginer ce que c’était . très probablement qu’ils étaient sur le point de ne jamais connaître ce complot.

Et c’est que « La maison des fleurs » a coûté pour atteindre Netflix et a subi un rejet sévère de Televisa, comme l’a exprimé le réalisateur lui-même Manolo Caro, qui a reconnu que les portes étaient fermées de manière énergique chez le géant mexicain bien qu’il ait compris le les raisons.

« The House of Flowers » a connu trois saisons via le service de streaming le plus célèbre au monde (Photo : Netflix)

LE TEMPS TELEVISA A REJETÉ « LA CASA DE LAS FLORES »

Dans une interview sur le podcast « Creativo », le cinéaste Manolo Caro raconté le moment où les hommes d’affaires de Televisa ont rejeté l’idée de produire »la maison des fleurs», il a même osé dire qu’ils lui avaient dit non d’une manière un peu inhabituelle.

« J’avais déjà l’idée de ‘La casa de las flores’, qui s’appelait à l’époque ‘La doble morale’, et c’était un projet que j’avais déjà présenté à Televisa. Ils m’avaient frappé, ils m’avaient dit qu’ils n’étaient pas intéressés. En plus, quand ils m’ont dit, tout allait très mal »dit le cinéaste.

Comme si cela ne suffisait pas, Caro lui-même a été encouragé à donner des détails sur les raisons pour lesquelles ils ont rejeté son idée, précisant qu’il aurait également refusé de produire ces épisodes.

« En voyant la première saison, je me dis aussi que si j’avais été cadre, je ne l’aurais pas montré à la télévision. Ce n’est pas que c’est très fort, mais je pense que c’est un projet très libre, les personnages disent ce qu’ils veulent, du coup ils se mettent à chanter, c’est fou »a-t-il indiqué.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ SUR NETFLIX ?

Dans la même interview, Manolo Caro racontait la curieuse manière dont son projet était arrivé sur Netflix, alors qu’à cette époque il n’était pas devenu un géant mondial. De plus, il n’y avait pas un seul bureau au Mexique.

« Je faisais mes courses dans un Oxxo et ils m’ont dit : ‘Tu es Manolo Caro ? Je suis Diego Ávalos, de Netflix’ »Ceci étant son premier contact avec le service de streaming, pour lequel il s’est ensuite rendu à Los Angeles pour avoir une réunion et présenter ce projet initialement rejeté par Televisa.

Bien qu’il soit déjà venu sur les terres nord-américaines pour présenter son projet, le cinéaste avait de nombreux doutes quant à son acceptation, mais il a finalement obtenu la réponse qu’il souhaitait et a commencé à avoir le grand succès qu’il entretient jusqu’à présent.

« Je doutais beaucoup qu’ils nous sélectionnent, mais je pense que ‘The House of Flowers’ est né pour être sur Netflix », a-t-il commenté.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA MAISON DES FLEURS » ?

Après avoir appris la grossesse de Virginia, Victoria organise des fiançailles entre sa fille et Agustín Corcuera, mais Virginia annule le mariage en découvrant que son fiancé est gay et en couple avec Patricio, qui est ensuite battu à mort par Agustín et ses amis. .

Vers la fin de « la maison des fleurs» Paulina rend visite à Silvia en prison et découvre que les mensonges ont toujours fait partie de sa famille. Le père de Virginia n’a jamais été malade, Victoria lui a donné un médicament puissant pour le maintenir endormi, et après avoir accusé l’infirmière de l’avoir tué d’une overdose, elle l’a enterré dans le jardin.

Lors de la demande en mariage de Virginia, Patricio a découvert la vérité et a convaincu Silvia de la dénoncer à la police, mais Victoria est allée de l’avant et l’a dénoncée pour vol.

Lorsque Paulina cherche sa grand-mère pour la confronter, elle trouve sa maison dans le noir et Victoria menace Delia avec un couteau, mais avant qu’elle ne puisse la blesser, elle tombe dans les escaliers et meurt. Pour éviter d’autres problèmes, Paulina dit à la police qu’il s’agissait d’un accident.

En revanche, Elena accouche et commence une nouvelle vie avec Pablo, et très proche de Julián et Diego. Les Corcueras cèdent le magasin de fleurs aux De la Moras, et Elena décide que la meilleure personne pour s’en occuper est Delia.

Enfin, Paulina et María José se marient, malgré les tentatives de Purification pour empêcher le mariage et leur bonheur. PLUS DE DÉTAILS ICI.