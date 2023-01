« La maison des célébrités »: comment et à quelle heure voir la première de la saison 3

« La maison des célébrités » sera de retour avec une troisième saison et promet d’être plein de moments controversés. Les Téléréalité Telemundo a été l’un des plus populaires de la chaîne en raison de les conflits et, aussi, des moments d’émotion entre les célébrités invitées.

Comme ils essaient toujours d’avoir quelque chose de nouveau, cette fois, l’émission télévisée mettra en vedettedeux participants du publicque aussi rivalisera avec des personnalités telles que Aylin Mujica, Manelyk González et Osmel Sousa pour le prix.

Dans l’épisode précédent, Des personnages comme Niurka MarcosTony Costa et Laura Bozzo ils ont fait sensation. Cependant, c’est Ivonne Montero qui a conquis le public et l’argent.

Si vous songiez à regarder la nouvelle saison, nous vous expliquons ici tout ce que vous devez savoir sur la première.

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « THE HOUSE OF FAMOUS » ?

Comme toujours, « La casa de los famosos » est une production Telemundo, donc vous pourrez syntoniser la saison 3 sur le signal en direct de ladite chaîne.

De même, pour ceux qui préfèrent la version en ligne, ils pourront également accéder à la téléréalité via le Plateforme de streaming Peacock ou visiter les sites suivants lien officieloù vous pouvez voir les images à l’intérieur de la maison controversée 24 heures sur 24.

« La casa de los famosos 3 » sera diffusée sur le signal Telemundo et sur son site Internet (Photo : telemundo)

À QUELLE HEURE POUR VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 3 DE « LA CASA DE LOS FAMOSOS » ?

Après une longue attente, La saison 3 de « The House of Celebritys » sera diffusée le mardi 17 janvier 2023.

L’heure de lancement sur la chaîne Telemundo sera à 18h (CT) ou 19h (HE).