« La maison des célébrités 3 » : le plan de l’émission à ne pas perdre face à « Mon célèbre et moi »

Après plusieurs semaines d’attente, Univision présentera ce dimanche 19 mars son nouveau projet dominical intitulé « Mon célèbre et moi », un programme adapté à toute la famille et qui aura la charismatique Alejandra Espinoza comme présentatrice officielle. Pouvez-vous rivaliser face à face avec la réalité? « La maison du célèbre 3 »?

Comme nous le savons bien, le milieu télévisuel est généralement l’un des plus compétitifs à l’heure actuelle, et si nous en avons déjà assez des affrontements entre feuilletons, le programme du dimanche verra également une autre dispute pour le plomb.

Il s’avère que la chaîne Univision présentera en première le 19 mars le programme « Mi Famouso y Yo »qui promet d’être un espace de loisirs, de rires et de nombreux contenus adaptés à l’ensemble du public.

En effet, c’est l’actrice Alejandra Espinoza qui a partagé son émotion via les réseaux sociaux d’avoir été choisie comme animatrice d’un tel espace par le signal Univision. « Travailler avec des enfants c’est un rêve, j’adore ça, j’ai 32 neveux, je m’entends super bien avec eux tous, avec mon fils évidemment je suis allongé par terre tout le temps avec lui, je me sens très à l’aise ».

Rappelons qu’en plus d’Espinoza, la liste restreinte pour la présentation mettra en vedette Adal Ramones, l’une des figures les plus emblématiques de la télévision hispanophone.

Bien sûr, l’actualité ne semble pas très bien passée auprès de tout le monde, en particulier des producteurs de « The House of Famous », une émission de téléréalité qui fait directement concurrence aux heures de grande écoute nocturnes.

« THE HOUSE OF FAMOUS 3 » PRÉSENTERA-T-ELLE UNE SURPRISE ?

Dans cette ligne, l’émission de téléréalité animée par Héctor Sandarti et Jimena Gállego a révélé que dimanche prochain il y aura de nouvelles surprises qui provoqueront des milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

De plus, une telle annonce concernera précisément Juan Rivera, frère de la défunte chanteuse Jenni Rivera et qui a récemment quitté le programme de coexistence susmentionné pour des raisons familiales.

Le frère de Jenni Rivera a décidé de quitter « The House of Famous » (Photo : Juan Rivera / Instagram)

« C’est quelque chose d’énorme, d’extrêmement important, quelque chose de spectaculaire que j’attendais depuis longtemps, que je désirais depuis de nombreuses années et Dieu merci, cela aura lieu ici la semaine prochaine, dimanche »on entend le frère de l’exposant régional dès le début du gala.

EN QUOI CONSISTE LA STRATÉGIE DE RÉALITÉ ?

Il s’avère que le programme du concours Telemundo soutiendra le renouvellement des votes du frère de Jenni Rivera et sera diffusé via le signal « La casa de los famosos 3 ».

« Dimanche prochain j’aurai la joie de renouveler mes vœux »dit Rivera. « Je suis très excité et je remercie tous les gens de La Maison des Célébrités et toute la production qui me soutient avec tout »a souligné le musicien.

Le frère de feu Jenni Rivera transmettra son renouvellement de vœux à travers le programme du concours (Photo: TV Azteca)

En guise d’incitation, la présentatrice Jimena Gállego a encouragé le prochain événement de réalité. « Nous avons un mariage, un mariage chez des célébrités. »

Quoi qu’il en soit, Pensez-vous que le renouvellement des votes permettra à « LCDLF3 » de rester en tête du classement ?