La maison d’enfance d’Elvis Presley mise aux enchères

La maison d’enfance d’Elvis Presley est mise aux enchères, donnant aux fans une chance de vivre la vie du roi où ils veulent.

Presley a vécu dans la maison aux planches bleues de 1943 à 1944. Elle était à l’origine située au 1241 Kelly Street à East Tupelo, Mississippi, jusqu’à il y a cinq ans. En 2017, la maison a été soigneusement démontée et conservée pour un remontage ultérieur.

La maison a été la résidence d’Elvis, Vernon et Gladys Presley pendant une période de 1943 à 1944. @ 2022 rockhurstauctions.com

Avant d’être connu comme le «roi du rock and roll», Presley vivait dans la maison avec ses parents, Vernon et Gladys Presley.

L’ancienne maison de Presley est mise aux enchères par une société de souvenirs haut de gamme basée à Chicago appelée Rockhurst Auctions. L’enchère minimum pour la maison Presley est fixée à 25 000 €. La valeur estimée de la maison se situe entre 50 000 € et 75 000 €.

Selon un communiqué de presse fourni par Rockhurst à AUJOURD’HUI, le Rockhurst a déclaré que l’offre devrait avoir lieu le dimanche 14 août à Memphis, Tennessee, dans le cadre de sa première « Enchère sur Elvis Presley Blvd ».

Un jeune Elvis Presley. © 2022 rockhurstauctions.com

La maison a été construite à la fin des années 1920 par le grand-oncle de Presley, Noah Presley. Il était situé au coin du lieu de naissance d’Elvis, une maison que son père a construite.

Selon le communiqué de presse, le démontage de la maison en 2017 a été supervisé par l’expert d’Elvis Presley, Chris Davidson. Toutes les pièces de la maison sont conservées dans une remorque de 30 pieds. Le gagnant de l’enchère de la maison pourra conserver la bande-annonce, ainsi qu’un documentaire d’une heure réalisé sur le processus de démontage de la maison.

En plus de sa maison, l’événement mettra aux enchères 100 artefacts de la carrière et de la vie de l’icône et comprendra des articles tels que ses vêtements personnels, des costumes portés dans des films, des autographes et des bijoux.

Un collier de griffes d’ours grizzli monogrammé « EP » appartenant à Elvis Presley, estimé entre 8 000 et 12 000 dollars.

©2022 rockhurstauctions.com

D’autres articles liés à Presley mis aux enchères par la maison comprennent une Rolex 955 appartenant à Presley’s et offerte à l’un de ses superfans Gary Pepper et un collier de griffes d’ours grizzli appartenant au chanteur et monogrammé avec « EP ».

Il y a aussi des lunettes de soleil Grand Prix avec les initiales « EP » sur le pont qui étaient portées et possédées par le chanteur, ainsi qu’une chemise bleue de 1969 du film de Presley « The Trouble with Girls (and How to Get into It) », qu’il portait dans le film.

La vie et l’héritage du crooner « Jailhouse Rock » ont récemment été dépeints sur grand écran dans le biopic « Elvis » avec Austin Butler.

L’ex-épouse du roi, Priscilla Presley, 77 ans, a assisté à la projection de Graceland avec sa fille, Lisa Marie Presley, 54 ans, et sa petite-fille Riley Keough, 33 ans.

Pendant AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna jeudi, Butler a admis avoir d’abord eu du mal à puiser dans le personnage de Presley. Cependant, il a trouvé un lien significatif lorsqu’il a appris que lui et la rock star avaient tous deux perdu leur mère à 23 ans.

« Quand j’ai entendu parler de sa mère – et ensuite, sachant que nous avions exactement le même âge – cela m’a frappé », a-t-il déclaré. « C’était juste une de ces choses où vous savez que les étoiles s’alignent et c’est juste devenu la chose la plus personnelle. »

