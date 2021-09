« La maison de papier » : Tokyo, aura-t-elle un spin-off après la fin de la série Netflix ?

Depuis sa première sur Netflix, «Le vol d’argent« Est devenue l’une des séries les plus populaires et les plus acclamées au monde. À chaque saison, les fans espèrent que leur personnage préféré ne meurt pas, mais si cela se produit, ils espèrent qu’il survivra miraculeusement ou qu’il reviendra d’une manière ou d’une autre.

C’est pourquoi après avoir appris que Tokyo était la « cinquième chute », les adeptes sont clairs qu’il est très compliqué que son histoire prenne une tournure inattendue en raison des conditions de sa mort, mais ils espèrent qu’elle réapparaîtra dans certains flashbacks. des prochains chapitres.

Mais ce n’est pas tout, l’idée est aussi venue que Tokyo pourrait revenir dans un spin-off de « Le vol d’argent”. Est-ce vraiment possible ?

Tokyo est décédé à la fin de la première partie de la cinquième saison de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

TOKYO, AURA-T-ELLE UN SPIN-OFF ?

« J’y avais déjà pensé, vraiment. Et c’est peut-être parce que je pense… Quand j’ai lu les scripts et que j’ai vu que cette chose sur la raison pour laquelle Tokyo s’était terminée comme elle s’était terminée, je l’ai trouvée très intéressante aussi. Car comme il y a tellement de haine envers ce personnage de la part du public, il m’a semblé très intéressant que cela donne au personnage l’opportunité d’expliquer et de comprendre la raison de tout cela », a-t-il déclaré. Ursula Corberó dans une interview avec Sensacine.

L’actrice de 32 ans a indiqué qu’en savoir plus sur l’origine de son personnage permet à l’intrigue du reste de la série d’être plus complète et profonde. « Je pense que c’est une très belle histoire et les flashbacks donnent toujours beaucoup de fraîcheur à la série et je pense que c’est aussi très nécessaire dans cette dernière saison où tout est plus ‘sombre’ que jamais », a-t-il ajouté.

Úrsula Corberó fera-t-elle partie du spin-off de « La casa de papel » ? (Photo : Netflix)

UN SPIN-OFF SUR LE PROFESSEUR ?

Le réalisateur et producteur exécutif Jesús Colmenar avait déclaré en juin 2021 lors d’une rencontre virtuelle avec la presse : « Ferions-nous un spin-off du Professeur ? Peut-être, mais c’est déjà dans Le vol d’argent. Je veux dire que son histoire, ses raisons, son pourquoi… sont déjà racontés dans La casa de papel. Les spin-offs sont d’un personnage très mineur qui attire beaucoup l’attention, ils fonctionnent, et vous pouvez créer une nouvelle série basée sur son histoire ».

De son côté, Álex Pina a ajouté : « Quand tu fais un spin-off, ça doit concerner un univers totalement différent, et tu dois te concentrer ailleurs. D’un côté, on pourrait faire un spin-off de tous les personnages de La casa de papel car ils en ont tous assez pour une série, mais en même temps je pense Le vol d’argent il raconte déjà leurs histoires ».

Et Jesús Colmenar a complété par ces mots: « Alors, la réponse est oui [a un posible spin-off del Profesor], mais ça dépend ».