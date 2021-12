« La maison de papier » : la vraie raison pour laquelle il n’y aura pas de saison 6

« Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) a pris fin après cinq saisons le 3 décembre 2021, et bien que certains fans souhaitent voir plus d’aventures du professeur et de sa bande, ce qu’il en reste, Netflix et les producteurs ont confirmé qu’ils n’est-ce pas il y aura une nouvelle livraison.

Alex Pina, le créateur de la série espagnole à succès expliquait précédemment dans une interview à Vertele : «Si vous y réfléchissez avec bon sens, passer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​est suffisant. Il y a presque 20 films, je pense que nous avons pressé beaucoup de personnalités, de design et tout. Il est bon de fermer la scène de La casa de papel, qui a été absolument splendide et surprenante, et elle doit se terminer par une saison brutale”.

De plus, le créateur de «Le vol d’argent« Est convaincu qu’il est vraiment important de sortir par la porte d’entrée et avec style. « Cette mécanique que la série a fini par languir a été modifiée. Il faut être fier pour aller avec style. Il faut faire plein d’autres choses, plein d’autres genres, et surtout des choses qu’on ne sait pas faire”.

« Nous avons toujours pensé que nous devions arrêter lorsque le spectacle était très demandé, alors qu’il était encore à son «âge d’or». Il semblait que c’était ce que nous avions à faire avec la série« Il a ajouté dans une interview avec Esquire.

Le groupe célébrant avoir réussi à retirer l’or de la Banque d’Espagne (Photo : La casa de papel / Netflix)

LA VRAIE RAISON DE LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL »

Lors d’une conférence de presse virtuelle avant la première de la deuxième partie de la cinquième saison, le producteur exécutif Jesús Colmenar a abordé les vraies raisons pour lesquelles « Le vol d’argent » C’est fini.

« Je pense que ça a un rythme différent, ce n’est pas une confrontation si guerrière, mais c’est une série qui va toujours en crescendo jusqu’à la fin, jusqu’au dernier épisode, et je dirai que c’est très spécial et différent de ce que nous avons fait jusqu’à présent», a expliqué Colmenar, comme le rapporte Ten Minutes.

« Les volumes 1 et 2 de la cinquième saison ont ce moment décisif, qui est la mort de Tokyo. C’est une bombe à retardement qui change radicalement la série et prend un virage vers la fin », a déclaré le producteur exécutif.

Pour sa part Alvaro Morte, qui joue le professeur dans « Le vol d’argent« , Il expliqua: »La série se termine alors qu’elle devait se terminer. C’est le moment parfait. Nous ne pouvons pas tirer plus sur les personnages, nous avons fait ressortir le meilleur d’eux et je pense que c’est une décision très intelligente de s’arrêter ici« , donc ils ne l’ont pas fait »a laissé la porte ouverte à une sixième ou septième saison”.