« La maison de papier » : décédé dans la saison 5 – Partie 1

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avant la première de la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent”, Netflix a anticipé la chute d’un braqueur et bien qu’il s’agisse de la mort la plus choquante et tragique, ce n’était pas la seule qu’Alex Pina avait prévue pour les nouveaux épisodes de la populaire série espagnole.

Lorsque les militaires dirigés par Sagasta et accompagnés de Gandía entrent dans la Banque d’Espagne, ils provoquent une explosion qui se termine par des blessures graves à Helsinki. Mais grâce à l’insistance de Palerme à ne pas lui couper la jambe, ils parviennent à le libérer du lourd mur qui lui est tombé dessus. Cependant, il n’est pas encore sorti du bois.

Un autre personnage aux prévisions réservées est Arturo, qui profite de la lutte entre Bogotá et Gandía pour s’échapper avec le gouverneur de la banque et d’autres otages. Lorsque ce groupe atteint la poudrière, Arturo devient fou et utilise tout ce qui est en son pouvoir pour vaincre ses ravisseurs. Cependant, il est arrêté par Monica, qui le blesse grièvement. Alors quels personnages ont dit au revoir à « Le vol d’argent« ?

Arturito a été blessé par la mère de son fils (Photo : La casa de papel / Netflix)

LES MORTS DE LA CASA DE PAPEL SAISON 5 PARTIE 1

TOKYO

Alors que les deux équipes tentent d’atteindre leurs adversaires, Tokyo se fait tirer dessus à plusieurs reprises et bien qu’un Stockholm fortement drogué leur montre un moyen de sortir de la cuisine, Tokyo est incapable de descendre du monte-plats en raison de ses blessures.

Denver et Manille descendent avec l’intention de mettre des tapis pour que leur partenaire puisse se lancer. Pendant ce temps, Rio tente de sauver Tokyo par un trou dans le sol, mais le temps manque, l’armée entre et tire sans pitié.

Le professeur et Denver la supplient de sauter, mais elle refuse et décide de suivre les traces de Berlin en se sacrifiant pour le gang. Avec plusieurs grenades il fait exploser tout ce qui l’entoure.

Tokyo a tout fait exploser autour de lui (Photo : La casa de papel / Netflix)

GANDIE

Le plus proche de Tokyo était Gandía, qui avait l’intention de lui donner le coup de grâce, cependant, voyant les grenades qu’elle avait dans sa veste et la sécurité dans ses mains, son sourire victorieux a changé. Il a averti ses compagnons du danger, mais il est fort probable qu’il ne pourrait pas s’échapper vivant.

Tokyo a en quelque sorte vengé la mort de Nairobi (Photo: Netflix)

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SAGASTA

Quel autre membre de l’équipe Sagasta a été tué dans l’explosion à la fin de la première partie de la saison 5 de « Le vol d’argent« ? De plus, un autre soldat de Gandía se trouvait près de Tokyo au moment de la détonation, il est donc probablement aussi mort, et les autres étaient assez blessés.

Peu de temps auparavant, une erreur de Gandía a coûté la vie à un autre membre de son équipe, alors que Tokio a réussi à rendre une grenade que ses rivaux ont lancée dans la cuisine.

QUAND LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera présenté en Netflix les vendredi 3 décembre 2021Autrement dit, les fans de la série espagnole devront attendre trois mois pour la grande finale.