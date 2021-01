La maison de Nancy Pelosi aurait été vandalisée avec du faux sang et une tête de cochon

Les vandales étaient en colère contre les contrôles de relance.

Le Congrès a été sous pression pour apporter une aide au peuple américain pendant une pandémie. Bien que les complications liées à l’adoption d’un autre plan de relance soient immenses, personne ne pensait que ce serait presque impossible. Pourtant, comme les démocrates et les républicains se sont disputés pendant des mois (tout en profitant de leurs salaires moelleux), les choses ont bloqué et le Congrès a été contraint de passer un chèque de relance de 600 € jusqu’à ce qu’il puisse trouver un paquet plus important. Le minuscule montant d’argent servira à aider des millions d’Américains à payer leurs factures et éventuellement à rembourser leurs dettes de Noël, mais ce n’est pas un soulagement suffisant lorsque le gouvernement a forcé tant d’entreprises à fermer. Un groupe de manifestants en colère a fait irruption dans la maison de Nancy Pelosi. Le domicile du politicien aurait été vandalisé jeudi soir, à l’approche de la nouvelle année. La maison de San Francisco a été peinte à la bombe sur la porte du garage, où les mots « Annuler le loyer! » et « Nous voulons tout » ont été gravés en noir. Il y a aussi un clin d’œil aux chèques de relance proposés de 2 000 € peints à la bombe sur le garage. Une tête de cochon entourée de faux sang coule dans l’allée. Les forces de l’ordre ont répondu à appelle vers 3h00 du matin, mais il n’y a aucun suspect pour le moment.

