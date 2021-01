La maison de Lizzie Borden, site de meurtres brutaux à la hache, pourrait être la vôtre pour 2 millions de dollars

La maison où le meurtrier accusé du XIXe siècle, Lizzie Borden, aurait assassiné son père et sa belle-mère avec une hache en 1892 est à vendre … comme chambre d’hôtes.

Borden a été accusé et jugé des horribles doubles meurtres après que les corps ont été découverts dans la maison le matin du 4 août 1892, à Fall River, Massachusetts. Andrew Borden et Abby Borden ont tous deux subi des coups mortels à la tête et de multiples coups au corps – 11 pour Andrew et 19 pour Abby – qui ont été livrés avec une hachette, selon le Musée du crime à Washington, DC Bien que Lizzie était connue pour s’être disputée avec son père et sa belle-mère et que beaucoup pensaient qu’elle était coupable, il n’y avait aucune preuve la reliant directement au crime, et elle a finalement été acquittée.

Aujourd’hui, le bâtiment qui était autrefois baigné de sang est ouvert au public en tant que Lizzie Borden Chambres d’hôtes / Musée , équipé d’un mobilier, d’un décor et de souvenirs qui rappellent les événements sinistres et sinistres d’il y a plus d’un siècle. Mais le propriétaire actuel se prépare à prendre sa retraite et propose la maison à vendre au prix de 2 millions de dollars, selon une annonce publié par The Seyboth Team, une agence immobilière du Massachusetts.

Une caractéristique inhabituelle de la maison, datant du moment où Andrew Borden l’a rénovée pour sa famille en 1872, est qu’il n’y a pas de couloirs à l’exception du palier du deuxième étage.

«Il fallait traverser une pièce pour se rendre dans une autre», indique le site Web du musée Lizzie Borden. C’était l’un des détails qui ont conduit beaucoup à l’époque à soupçonner que Lizzie était le meurtrier. Andrew a été tué environ une heure et demie après Abby, et un étranger dans la maison aurait eu peu d’options pour rester caché, Cara Robertson, auteur de « Le procès de Lizzie Borden « (Simon et Schuster, 2019) a écrit pour Weekly de l’éditeur .

Il y avait également des incohérences dans les récits de Lizzie sur ce qui s’était passé ce jour-là, alimentant les soupçons sur sa culpabilité. Des témoins ont décrit une femme ressemblant à Lizzie essayant d’acheter de l’acide prussique, un poison mortel, dans une pharmacie locale la veille des meurtres; la femme a expliqué que c’était pour traiter une cape en peau de phoque, mais le pharmacien a refusé de la lui vendre sans ordonnance, a écrit Robertson. Et il a été découvert plus tard que Borden avait brûlé la robe qu’elle portait lorsqu’elle a découvert le corps de son père, prétendument parce qu’elle l’avait accidentellement taché de peinture.

Néanmoins, le jury n’était pas convaincu et Borden est devenu libre. Mais la fascination du public pour son histoire a persisté, préservant même les détails horribles du meurtre dans une comptine (qui a considérablement exagéré le nombre de coups meurtriers).

Dans la chambre d’hôtes, il y a quatre chambres et deux suites; les suites sont les plus grandes chambres qui étaient autrefois partagées par Andrew et Abby, et par Lizzie et sa sœur aînée Emma, ​​qui n’était pas à la maison lorsque son père et sa belle-mère ont été massacrés. L’une des plus petites pièces – la salle John V. Morse, où l’oncle de Lizzie a passé la nuit avant le meurtre – est l’endroit où le corps d’Abby a été retrouvé, selon le site Web du musée.

Vous pourriez penser que le site d’un double homicide serait une destination douteuse pour une escapade relaxante. Mais la liste immobilière encourage les acheteurs potentiels à imaginer adopter une approche légère pour gérer ce bed-and-breakfast unique.

« Imaginez-vous en train de servir des biscuits amusants », indique la liste.

