La maison ‘A Nightmare on Elm Street’ est en vente pour 3,25 millions de dollars

Le 1428 Elm Street est à vendre. La maison utilisée comme maison de Nancy Thompson dans le film d’horreur emblématique de Wes Craven Freddy, qui est en réalité situé au 1428 N. Genesee Ave. à Los Angeles, est maintenant sur le marché. Il n’est pas bon marché, en partie à cause de son importance dans l’histoire du cinéma, car il est coté pour 3 250 000 €. La maison n’a pas été mise en vente depuis son achat en 2013 pour 2,1 millions de dollars.

La maison ne semble pas avoir beaucoup changé depuis qu’elle a été envahie par Freddy Krueger en Freddy. La maison blanche présente toujours ses bardeaux verts familiers, bien que la porte rouge vif soit maintenant peinte en noir. Tout nouveau propriétaire aurait évidemment la liberté de repeindre cette porte en rouge s’il s’apprêtait à emménager dans le célèbre cinéma d’horreur.

Selon la liste des propriétés de la maison A Nightmare on Elm Street, 1428 N. Genesee est un « colonial néerlandais avec une touche moderne. La maison principale de 3 chambres, 3,5 salles de Les points forts comprennent une cuisine ouverte rétro-moderne, de beaux meubles intégrés, une grande suite principale, des salles de bains attenantes à chaque chambre, une buanderie séparée et de nombreuses options de travail à domicile.Patios, terrasses, baies vitrées et d’innombrables portes-fenêtres , maximisez l’utilisation du magnifique terrain. La piscine bleue, l’herbe verte et les agrumes parfumés vous attirent et en font un exemple sans effort du meilleur de la vie intérieure et extérieure en Californie du Sud. La maison d’hôtes indépendante est un charme personnifié avec sa propre pergola couverte patio, cuisine et une salle de bain supplémentaire conçue par un designer. »

Écrit et réalisé par Wes Craven, Freddy est sorti en 1984 et reste l’un des films d’horreur les plus populaires auprès des fans de genre. Avec Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger et Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy Thompson, le film classique met également en vedette Johnny Depp dans son premier rôle aux côtés de John Saxon, Ronee Blakley, Amanda Wyss et Nick Corri. Dans le film, les adolescents résidents d’Elm Street dans la ville de Springwood en Ohio sont tourmentés dans leurs rêves par un tueur surnaturel sadique avec un gant à lame.

Le succès du film a engendré une franchise avec plusieurs suites et une éventuelle vendredi 13 croisement. Freddy a ensuite été redémarré en 2010 avec Jackie Earle Haley reprenant le rôle de Freddy Krueger, mais il est tristement célèbre pour sa production troublée et son accueil extrêmement négatif auprès des critiques et des fans. Il n’y a pas eu de plans fermes pour un nouveau film d’Elm Street au cours des années qui ont suivi. Robert Englund a taquiné ces dernières années qu’il pourrait avoir un autre film de Freddy en lui, mais le temps presse et il n’y a toujours eu aucun mouvement sur ce front.

Nous aurons probablement un autre film éventuellement, il est juste difficile de savoir quand cela arrivera. En attendant, il y a toujours l’original Rue de l’Orme avec son emplacement emblématique maintenant sur le marché. Si vous souhaitez déménager dans cette maison emblématique de Los Angeles et que vous disposez de 3,25 millions de dollars, vous pouvez consulter la liste des propriétés du 1428 Elm, euh, Genesee Avenue sur le site Web de Douglas Elliman Homes.

