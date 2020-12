La machine de guerre de Don Cheadle est de retour dans la série Marvel Armor Wars Disney +

War Machine n’a pas encore fini avec l’univers cinématographique Marvel. Marvel Studios a annoncé un Guerres d’armure série, actuellement en développement pour Disney +. Don Cheadle reprendra en effet son rôle de James Rhodes / War Machine dans la série, ce qui donnera vie au scénario classique. Il occupera le devant de la scène tout en essayant de récupérer une technologie Stark volée.

L’annonce a été faite lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney. Marvel Studios a joué un rôle important dans la procédure, avec plusieurs annonces importantes faites par Kevin Feige, qui dirige la division de Disney. Guerres d’armure a été révélé comme l’un des projets de petits écrans en cours de développement dans le cadre de l’avenir du MCU. Un logo pour l’émission a été partagé sur Twitter avec le message suivant.

« Don Cheadle revient en tant que James Rhodes alias War Machine dans Armor Wars, une série originale à venir sur #DisneyPlus. Une histoire classique de Marvel sur la pire peur de Tony Stark qui se réalise: que se passe-t-il lorsque sa technologie tombe entre de mauvaises mains? «

Guerres d’armure était un scénario classique publié par Marvel Comics dans les pages de Homme de fer entre 1987 et 1988. L’histoire a été écrite par Bob Layton et David Micheline, avec des œuvres de Mark D. Bright et Barry Windsor-Smith. Le scénario voit Tony Stark découvrir que quelqu’un a volé sa technologie Iron Man et la vend à des super-vilains. Il décide qu’il doit faire tout ce qu’il faut pour réacquérir ou détruire la technologie volée. Fait intéressant, Justin Hammer, qui était un méchant clé dans L’homme de fer 2, joué par Sam Rockwell, a été impliqué dans l’histoire originale. Cela pourrait donc ouvrir la porte au retour du personnage dans le MCU. Bien que ce soit purement spéculatif à ce stade.

En parlant de L’homme de fer 2, Don Cheadle a fait ses débuts en tant que James Rhodes dans la suite. À l’origine, Terrence Howard a joué le rôle mais il a été remplacé par Cheadle, qui joue le rôle depuis. Cheadle est depuis apparu dans plusieurs entrées MCU, y compris Avengers: l’ère d’Ultron, Captain America: guerre civile, Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. War Machine n’a pas encore fait l’objet de son propre film jusqu’à présent. Guerres d’armure lui donnera la chance de prendre la vedette. On ne sait pas encore si l’un de ses compagnons héros sera ou non pour le trajet, mais cela semble être une valeur sûre.

D’autres nouvelles annonces comprenaient un Invasion secrète adaptation et une Coeur de pierre série, qui se déroulent également sur Disney +. Ils rejoignent WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, She-Hulk, Mme Marvel et Chevalier de la lune dans le cadre d’une liste grondante de spectacles MCU en direct. Il y a aussi l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si? série, qui a également reçu une nouvelle bande-annonce lors de la présentation. WandaVision sera la première de ces émissions à faire ses débuts en janvier 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Assurez-vous de vérifier la révélation du Twitter de Marvel Studios Compte.

