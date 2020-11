La lune océanique de Jupiter, Europa, pourrait jaillir des panaches d’eau de sa croûte glacée

le Jupiter lune Europe peut tousser de l’eau dans l’espace à partir de petites poches dans sa croûte glacée, suggère une nouvelle étude.

Europa, l’un des quatre grands de Jupiter Lunes galiléennes , abrite un immense océan d’eau salée sous sa coquille de glace et est largement considéré comme l’un des meilleurs paris du système solaire pour accueillir vie extraterrestre .

Le télescope spatial Hubble de la NASA et d’autres instruments ont repéré des preuves de panaches sporadiques de vapeur d’eau qui s’élèvent peut-être 200 kilomètres au-dessus de la surface glaciale d’Europe. Cette eau peut provenir de l’océan enfoui, ce qui soulève la possibilité excitante qu’un vaisseau spatial puisse échantillonner cet environnement potentiellement vital sans même atterrir sur la lune.

Photos: Europe, mystérieuse lune glacée de Jupiter

Un tel travail d’échantillonnage pourrait être effectué par la NASA Sonde Europa Clipper , dont le lancement est prévu au milieu des années 2020. Clipper passera en orbite autour de Jupiter et étudiera Europe au cours de dizaines de survols rapprochés, caractérisant l’océan et la coquille de glace et repérant les sites possibles de toucher des roues pour un futur atterrisseur de chasse à la vie. (Les membres de l’équipe Clipper ont cependant souligné que la sonde devra probablement avoir de la chance pour effectuer un échantillonnage, étant donné que l’activité du panache d’Europa n’est pas bien caractérisée et semble être sporadique.)

Ces gros panaches apparents peuvent avoir des cousins ​​plus petits, qui émanent d’une source juste sous la surface, selon la nouvelle recherche.

Les scientifiques, dirigés par Gregor Steinbrügge de l’Université de Stanford et Joana Voigt de l’Université de l’Arizona, ont analysé le cratère Manannán d’Europa, une caractéristique de 29 km de large créée par un impact il y a des dizaines de millions d’années.

La chaleur générée par cet impact a sans aucun doute fait fondre une partie considérable de la glace voisine, et les chercheurs ont modélisé ce qui s’est passé ensuite. Ils ont découvert que certaines poches de saumure liquide salée avaient probablement survécu pendant un certain temps après que la majeure partie de l’eau de fonte se soit recongelée. De plus, l’équipe a déterminé que de telles poches pouvaient se déplacer latéralement à travers la coquille d’Europa, en faisant fondre une partie de la glace adjacente.

Le travail de modélisation a en outre suggéré qu’une telle migration s’est produite à Manannán: une poche s’est probablement dirigée vers le centre du cratère puis a commencé à geler, provoquant une accumulation de pression qui a finalement fait exploser un panache d’environ 1,6 km de haut.

Il existe des preuves qu’un tel panache existait réellement – une caractéristique en forme d’araignée à Manannán qui a été repérée par la NASA. Vaisseau spatial Galileo , qui a étudié le système Jupiter en orbite autour de la planète géante de 1995 à 2003. (Les chercheurs ont intégré cette empreinte d’araignée à leur modèle.)

«Même si les panaches générés par la migration des poches de saumure ne fourniraient pas un aperçu direct de l’océan d’Europe, nos résultats suggèrent que la coquille de glace d’Europa elle-même est très dynamique,» Voigt dit dans un communiqué .

« Le travail est passionnant, car il soutient le nombre croissant de recherches montrant qu’il pourrait y avoir plusieurs types de panaches sur Europa », a déclaré Robert Pappalardo, scientifique du projet Europa Clipper, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, dans le même communiqué. « Comprendre les panaches et leurs sources possibles contribue fortement à l’objectif d’Europa Clipper d’étudier l’habitabilité d’Europa. »

le nouvelle étude a été publié ce mois-ci dans la revue Geophysical Research Letters.