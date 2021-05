La lune océanique de Jupiter, Europa, pourrait avoir des volcans des grands fonds

le Jupiter lune Europe peut être une demeure encore plus prometteuse pour la vie que les scientifiques ne l’avaient pensé.

Une étude récente suggère que les volcans actifs peuvent se cacher sur le fond marin de l’Europa de 1940 milles de large (3120 kilomètres), qui abrite un immense océan d’eau salée sous sa coquille glacée.

Ces volcans pourraient alimenter des systèmes hydrothermaux en eaux profondes, des environnements riches en énergie chimique que les formes de vie potentielles d’Europa pourraient exploiter, ont déclaré les chercheurs.

Les découvertes des scientifiques suggèrent que l’intérieur de la lune de Jupiter, Europe, peut être constitué d’un noyau de fer, entouré d’un manteau rocheux en contact direct avec un océan sous la croûte glacée. De nouvelles recherches modélisent comment la chaleur interne peut alimenter les volcans sur le fond marin. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Michael Carroll)

« Nos résultats fournissent des preuves supplémentaires que l’océan souterrain d’Europe peut être un environnement propice à l’émergence de la vie », explique Marie Běhounková, auteur principal de l’étude, de l’Université Charles en République tchèque. dit dans un communiqué .

« Europa est l’un des rares corps planétaires qui aurait pu maintenir une activité volcanique pendant des milliards d’années, et peut-être le seul au-delà de la Terre qui possède de grands réservoirs d’eau et une source d’énergie durable », a-t-elle ajouté.

Běhounková et ses collègues ont modélisé en détail comment l’intérieur d’Europa s’étire et se plie lorsque la lune est tirée par la puissante gravité de Jupiter. Une telle déformation génère une chaleur de frottement, qui empêche l’océan enterré d’Europe de geler – et peut-être même fait fondre partiellement la couche supérieure du manteau rocheux de la lune, ont rapporté les chercheurs dans l’étude, qui a été publiée en décembre dans la revue. Lettres de recherche géophysique .

Une telle fonte a peut-être alimenté les volcans des fonds marins pendant la majeure partie de l’histoire d’Europe, peut-être même jusqu’à nos jours, suggère la nouvelle étude. Les scientifiques ont découvert que l’activité volcanique est très probablement près des pôles d’Europe, où les charges thermiques internes sont les plus intenses.

Les volcans sur un satellite jovien ne seraient pas sans précédent. L’une des autres lunes galiléennes d’Europe, Io , est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, et ses éruptions sont alimentées par le même type de tir gravitationnel qu’Europa connaît. (L’intérieur d’Io fléchit plus radicalement, cependant, car il orbite plus près de Jupiter qu’Europa.)

Dans une dizaine d’années, les chercheurs devraient être en mesure de tester et de compléter ce travail de modélisation Europa avec une multitude de nouvelles données, grâce à la NASA. Mission Europa Clipper .

Clipper est prévu pour lancement en 2024 et arriver en orbite autour de Jupiter en 2030. La sonde effectuera ensuite environ 50 survols rapprochés d’Europa sur quatre années terrestres, caractérisant l’océan souterrain de la lune, étudiant sa coquille glacée et repérant de bons sites d’atterrissage pour un futur atterrisseur chasseur de la vie, parmi autres tâches.

Certaines des observations de Clipper pourraient aider les chercheurs à déterminer si les volcans grouillent effectivement sur le fond de l’océan d’Europe, éclairant temporairement l’obscurité des profondeurs de la mer avec des éclairs rouge-orange de roche fondue.

« La perspective d’un intérieur chaud et rocheux et de volcans sur le fond marin d’Europe augmente les chances que l’océan d’Europe soit un environnement habitable », a déclaré Robert Pappalardo, scientifique du projet Europa Clipper, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans le sud de la Californie, dans le même communiqué. «Nous pourrons peut-être tester cela avec les mesures de gravité et de composition prévues par Europa Clipper, ce qui est une perspective passionnante.

Les scientifiques soupçonnent également que les évents hydrothermaux peut exister sur la lune de Saturne Encelade , qui est, comme Europa, un monde océanique recouvert de glace. Mais il n’y a pas de missions d’Encelade dans les livres pour le moment, nous devrons donc peut-être attendre un moment pour obtenir des réponses approfondies sur cette lune intrigante et crachant des geysers.