La Lune de la Corée du Sud dit que les Jeux olympiques pourraient être une chance pour la Corée du Nord

Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré lundi que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être l’occasion de rouvrir les négociations entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Corée du Nord et le Japon, et les deux Corées. S’exprimant lors d’une cérémonie marquant le 102e anniversaire de la Journée du mouvement pour l’indépendance du 1er mars à Séoul, Moon a également déclaré que la Corée du Sud travaillerait avec le Japon pour le succès des Jeux olympiques de Tokyo, ce qui pourrait aider les deux pays à se remettre des retombées de la pandémie de coronavirus.

Le discours de Moon intervient alors que les relations de la Corée du Nord avec la Corée du Sud et le Japon se sont détériorées après la rupture de ses négociations de dénucléarisation avec les États-Unis en 2019. Cherchant à prendre une page de ses Jeux olympiques d’hiver de 2018, Séoul place de grands espoirs sur les Jeux olympiques de Tokyo pour revitaliser la diplomatie. avec la Corée du Nord malgré l’incertitude sur la pandémie de coronavirus et la coupure des échanges de Pyongyang avec le monde extérieur.

« Les Jeux prévus pour cette année pourraient être l’occasion d’un dialogue entre la Corée du Sud et le Japon, la Corée du Sud et du Nord, la Corée du Nord et le Japon, et la Corée du Nord et les États-Unis », a déclaré Moon dans un parc public de Séoul où les combattants de l’indépendance a déclaré la liberté du pays en 1919 de la domination coloniale japonaise. «J’espère que la Corée et le Japon pourront relancer nos économies, qui ont été touchées par la pandémie COVID-19, et créer conjointement un nouvel ordre dans l’ère post-COIVD-19.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)