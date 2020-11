La lune de Jupiter, Europa, brille dans le noir car elle est bombardée par les radiations

Tendance FP12 nov.2020 09:46:31 IST

Les scientifiques ont découvert que la lune remplie d’océan de Jupiter, Europa, brille même de son côté nocturne.

Une expérience menée au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie, qui a recréé les interactions entre Europa et Jupiter, a rendu ces nouvelles découvertes passionnantes.

Selon un JPL déclaration, Europa résiste au martèlement incessant du rayonnement avec Jupiter zapping jour et nuit la surface d’Europa avec des électrons et d’autres particules, la baignant dans un rayonnement de haute énergie. Les chercheurs ont découvert que ces particules de rayonnement peuvent le faire briller dans l’obscurité.

Selon les chercheurs, différents composés salins réagissent différemment au rayonnement et émettent leur propre lueur. Les chercheurs ont utilisé un spectromètre pour séparer la lumière en deux longueurs d’onde et relier les signatures distinctes à différentes compositions de glace.

La plupart des observations à l’aide d’un spectromètre sur une Europe lunaire sont prises en utilisant la lumière du soleil qui se reflète sur le côté de la lune, cependant, les derniers résultats éclairent à quoi ressemblerait Europe dans l’obscurité.

Parlant de leurs observations, Murthy Gudipati, auteur principal de l’ouvrage, a déclaré qu’ils étaient en mesure de prédire que la lueur nocturne de la glace pourrait fournir plus d’informations sur la composition de la surface d’Europa. Selon Gudipati, la façon dont cette composition varie pourrait donner aux scientifiques des indices sur la question de savoir si Europa a des conditions propices à la vie.

Étant donné qu’Europa abrite un immense océan intérieur, en analysant la surface, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur ce qui se trouve en dessous.

Les scientifiques ont découvert plus tôt que la surface d’Europa pourrait être un mélange de glace et de sels communs tels que le sulfate de magnésium et le chlorure de sodium.

Les chercheurs ont incorporé ces sels dans de la glace d’eau dans des conditions de type Europa et l’ont fait exploser avec un rayonnement pour produire une lueur. Bien que ce ne soit pas une surprise, Bryana Henderson de JPL, co-auteur de la recherche, a ajouté que lorsqu’ils ont essayé de nouvelles compositions de glace, la lueur était différente. Ils ont pointé un spectromètre sur lui et chaque type de glace avait un spectre différent.

Selon les chercheurs, la lueur d’Europe est causée par un mécanisme entièrement différent.

Gudipati a déclaré que si Europe n’était pas sous rayonnement, elle ressemblerait à notre lune, sombre du côté ombragé. Cependant, comme il est bombardé par les radiations, il brille dans le noir.

Les résultats ont été publié dans le journal Astronomie de la nature.

