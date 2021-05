La lune de Jupiter, Europa, a peut-être abrité des volcans du fond marin, selon une étude de la NASA

27 mai 2021 20:24:20 IST

Une nouvelle étude de la NASA montre que dans le passé, sur la lune de Jupiter Europa, il aurait pu y avoir des volcans en éruption sur le fond marin. Les chercheurs pensent que cette activité volcanique pourrait encore avoir lieu. En contradiction avec ce souterrain fumant et bouillonnant, Europe a une croûte glacée et fraîche recouvrant son océan mondial. On pense qu’Europa a trois couches – sa coquille glacée, l’océan et l’intérieur rocheux. On pense qu’il a deux fois plus d’eau que la Terre et c’est peut-être l’endroit le plus prometteur, dans notre système solaire, pour trouver la vie.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université Charles de République tchèque et les résultats ont été publiés dans le Lettres de recherche géophysique. Jupiter a une énorme attraction gravitationnelle sur ses lunes. Selon une NASA communiqué de presse, alors qu’Europa tourne autour de la planète, ses intérieurs fléchissent, ce qui à son tour fait chauffer l’intérieur de la lune. La chaleur générée augmente avec une augmentation de la flexion de la lune.

À l’aide de la modélisation informatique, cette nouvelle recherche montre que la lune pourrait avoir suffisamment de chaleur pour fondre partiellement sa couche intérieure rocheuse. Ce processus pourrait nourrir ses volcans.

Selon Space.com, Les volcans d’Europe pourraient alimenter des environnements riches en énergie chimique, ce qui aidera davantage les formes de vie potentielles en Europe.

Marie Běhounková, auteur principal de l’étude, a déclaré que leurs recherches fournissent des preuves supplémentaires que l’océan souterrain d’Europe a un environnement propice à la vie.

L’Europe est l’un des rares corps planétaires qui aurait pu maintenir une activité volcanique pendant des milliards d’années, et peut-être le seul au-delà de la Terre qui possède de grands réservoirs d’eau et une source d’énergie durable », a-t-elle ajouté.

A propos d’Europa Clipper

Toutes les informations dont nous disposons proviennent du cinq vaisseaux spatiaux qui ont visité cette lune et Hubble effectue des contrôles périodiques. La plupart proviennent des observations effectuées par le vaisseau spatial Galileo.

Cependant, dès 2024, la NASA prévoit d’envoyer un vaisseau spatial –Europa Clipper – à cette lune. Il sera lancé en 2024 et effectuera environ 45 passages rapprochés sur Europa. Il continuera à changer sa trajectoire de vol pour survoler un endroit différent et il pourra scanner presque toute la lune.

Ce sera le premier vaisseau spatial qui mènera une étude dédiée du monde océanique présent en Europe. On s’attend à ce que le Clipper atteigne en 2030 où il orbite autour de Jupiter et de deux autres lune – Ganymède et Callisto.

Lorsqu’il atteindra sa cible, le Clipper mesurera la gravité et le champ magnétique de la lune, des anomalies dans ces zones, en particulier vers les pôles, pourraient aider à confirmer l’activité volcanique prédite par la nouvelle recherche.

La perspective d’un intérieur chaud et rocheux et de volcans sur le fond marin d’Europe augmente les chances que l’océan d’Europe soit un environnement habitable », a déclaré Robert Pappalardo, scientifique du projet Europa Clipper au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. «Nous pourrons peut-être tester cela avec les mesures de gravité et de composition prévues par Europa Clipper, ce qui est une perspective passionnante.»

.

