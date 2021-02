La luminosité de Bételgeuse diminue lorsqu’elle entre dans la phase de combustion de l’hélium; pas près d’exploser: étude

09 févr.2021 20:56:37 IST

Bételgeuse est l’étoile supergéante rouge la plus proche de la Terre. Étoile rouge vieillissante, elle a grossi et développé des changements complexes et évolutifs dans le four de fusion nucléaire en son cœur. Selon NASA, s’il remplaçait le Soleil au centre du système solaire, sa surface extérieure s’étendrait au-delà de l’orbite de Jupiter. Des chercheurs ont récemment observé que l’étoile, qui est généralement l’une des plus brillantes du ciel hivernal, a montré une baisse sans précédent de sa luminosité, ce qui laisse supposer que l’étoile est sur le point d’exploser.

Des chercheurs de Ken’ichi Nomoto de l’Institut de Kavli pour la physique et les mathématiques de l’univers (Kavli IPMU) ont effectué un examen rigoureux de l’étoile et ont conclu que l’étoile était dans la phase initiale de combustion de l’hélium et avait une masse et un rayon plus petits, et est plus proche de la Terre, qu’on ne le pensait auparavant. Ils ont déduit de l’étude que les plus petites variations de luminosité de l’étoile étaient entraînées par des pulsations et que la gradation était due à un nuage de poussière.

L’équipe de recherche dirigée par D Meridith Joyce de l’Université nationale australienne (ANU) a analysé les variations de luminosité de Bételgeuse en utilisant une modélisation hydronamique et sismique évolutive. Ils sont arrivés à la conclusion que l’étoile brûle de l’hélium dans son noyau. Les chercheurs ont également souligné que les pulsations stellaires provoquent l’éclaircissement ou la décoloration de l’étoile avec deux périodes de 185 jours et environ 400 jours.

Les résultats scientifiques indiquent que la Bételgeuse n’est pas du tout proche d’exploser et qu’elle est trop loin de la Terre pour que l’explosion éventuelle ait un impact significatif sur la planète bleue.

