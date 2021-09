La loi sur l’avortement du Texas consiste à surveiller les femmes et à ne pas réduire les avortements

La dernière loi du Texas sur l’avortement n’a rien à voir avec la réduction des avortements – il s’agit de surveiller les femmes.

Un regard sur l’approche du GOP aux services de planification familiale au Texas et le montre clairement. Les républicains veulent seulement priver les femmes de leur droit de choisir tout en ne leur donnant aucun autre choix.

La loi du Texas sur l’avortement fait partie d’une longue histoire de blocage de l’accès des femmes aux soins de santé reproductive.

Vouloir réduire les avortements est une question bipartite et un objectif sur lequel nous pouvons probablement tous nous mettre d’accord. L’avortement est un dernier recours pour la plupart des femmes lorsque les autres mesures échouent.

Pourtant, la façon dont nous abordons la réduction des avortements est là où les mouvements anti-avortement et pro-choix diffèrent et les républicains se sont trompés dans cette mission depuis des décennies.

Le Texas a bloqué l’accès à Planned Parenthood.

Pendant des années, les républicains du Texas ont travaillé pour bloquer l’accès des femmes aux contraceptifs et à la prévention des grossesses.

En 2011, le Texas a lancé une campagne sur plusieurs fronts pour réduire le financement de Planned Parenthood, un service qui fournit un soutien crucial aux femmes avant, pendant et après la grossesse.

Cette décision visait à apaiser les groupes opposés à l’avortement légal en réduisant le financement du service de 111 millions de dollars à 38 millions de dollars.

Ce que les coupes ont fait, au lieu de réduire les avortements, a été d’éliminer les services qui visent à prévenir l’avortement.

Une clinique de planification familiale sur quatre dans l’État a fermé, il y a eu une réduction de 36% de la fourniture de DIU et d’implants.

La fourniture de contraceptifs injectables a été réduite de 31 %, tandis que les taux de natalité et d’avortement chez les adolescentes ont augmenté.

Le Texas devrait sûrement savoir maintenant que le fait de retirer des options aux femmes crée des effets inattendus.

Ou peut-être que dépouiller les femmes de leurs choix est le seul objectif du GOP.

Le programme Alternatives To Abortion du Texas est coûteux et infructueux.

Alors que le Texas promulgue sa nouvelle loi sur l’avortement, vous entendrez probablement se vanter de son programme Alternatives To Abortion, un programme dont l’objectif principal est de dissuader les femmes de se faire avorter.

Le programme devrait recevoir 100 millions de dollars de financement dans le prochain budget, mais ce que leur financement permet réellement de réaliser reste en grande partie un mystère.

Le programme fournit un certain financement aux maternités et aux centres d’adoption, mais finance principalement les centres chrétiens de crise de grossesse.

Tout en supprimant le financement des soins de santé de Planned Parenthood, le Texas a financé des centres qui fournissent des conseils idéologiques non médicaux aux personnes confrontées à des grossesses non planifiées.

Encore une fois, si l’État se souciait de réduire l’avortement, il financerait de véritables soins médicaux pour les femmes afin d’éviter une grossesse.

Le programme ne fournit pas non plus de rapports sur le succès qu’ils ont eu – le cas échéant – dans la réduction des avortements.

Alors que le Texas a vu un nombre réduit d’avortements légaux ces dernières années, il en va de même pour le reste du pays, il est donc difficile d’attribuer cette baisse à Alternatives To Abortion.

De même, si le programme était quelque chose dont on pouvait se vanter, le Texas ne ferait-il pas la publicité de son succès ?

Le Texas a limité à plusieurs reprises l’accès aux contraceptifs.

Le Texas a également resserré ses règles Medicaid pour empêcher les ménages à faible revenu d’accéder aux services de Planned Parenthood, tout en offrant des alternatives limitées.

La limitation de l’accès des femmes aux services de planification familiale a déjà été liée à une augmentation des grossesses non désirées, mais le Texas continue de forcer les femmes à prendre des décisions tout en prétendant défendre leurs meilleurs intérêts.

De même, l’État a refusé d’étendre le programme d’assurance maladie de leurs enfants pour couvrir le contrôle des naissances malgré les taux élevés de grossesse chez les adolescentes au Texas.

Si les républicains du Texas se souciaient vraiment de réduire les avortements, ils donneraient la priorité aux soins de santé des femmes.

Réduire les avortements signifie donner aux femmes des contraceptifs ainsi que d’autres soutiens avant, pendant et après la grossesse, ne pas forcer les idéologies archaïques dans leur gorge et espérer qu’elles traverseront seules la grossesse et la parentalité.

Étant donné le peu de choses que le Texas a fait pour réduire de manière significative les avortements, il est peut-être temps que les législateurs conservateurs reconnaissent que les lois sur l’avortement ont peu à voir avec les avortements réels et plus à voir avec le contrôle des personnes qui y accèdent.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.