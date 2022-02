La loi et l’ordre pourraient compter sur un grand retour dans son renouveau

CNB

Le drame policier inspiré créé par Dick Wolf reviendra plus d’une décennie après avoir été annulé. La saison débutera avant la fin du mois.

©IMDBLa série a commencé à être diffusée en 1990.

Même si La loi et l’ordre diffuse toujours sur le petit écran et a vu d’innombrables retombées, dont Unité spéciale des victimes était le plus populaire, de nombreux téléspectateurs manquent encore à la production originale. Créé dans les années 90 par loup de bitediffusé pendant 20 saisons et annulé en 2010. Maintenant, il va avoir un renouveau, heureusement il y aura aussi une série du même genre, Esprits criminels.

Il a été confirmé que le 24 février CNB commencera à diffuser la 21e saison de La loi et l’ordre et avec cela ont commencé les spéculations autour des retours potentiels. L’un des acteurs qui en a parlé était Jesse L Martinqui pendant neuf saisons a été chargé d’incarner l’un des personnages ayant joué dans le plus d’épisodes de la série : Ed Vert. Dans une conversation avec SCS a donné des détails à ce sujet.

« Je ne saurais dire, je l’espère vraiment »assuré Martin. Son personnage a quitté la série dans la saison 18, après près de 200 épisodes (seulement jerry orbach il le surpassait en apparence). Son départ est intervenu après que le personnage a été traité et jugé pour une fusillade. Bien qu’il ait été déclaré non coupable et que les charges aient été abandonnées, son lien avec le NYPD n’a jamais été le même et il a décidé de démissionner de la force.

« Il y avait beaucoup de problèmes quand Ed Vert a quitté la scène »a affirmé l’acteur qui a ensuite souligné que « peut-être » pourrait rejoindre le renouveau de la série. Depuis date limite communiqué avec CNBoù ils n’ont pas eu de réponse mais une source proche de la production a assuré qu’il n’y avait toujours pas de discussions avec l’interprète pour rejoindre le prochain volet de l’émission, qui sera en charge de la showrunner Rick Aïd.

Elliot Stable, l’exemple qui montre clairement que tout peut arriver

Bien que presque douze ans se soient écoulés et que l’on puisse dire que c’est long pour qu’un personnage réapparaisse, dans La loi et l’ordre Il y a un exemple important qui montre que tout est possible. En 2011, Chris Melon (elliot stabler dans l’émission) s’est retiré après ne pas s’être mis d’accord sur son salaire avec la production. Après une décennie et des déclarations dans lesquelles il assurait que plus stable était dans le passé, il a finalement accepté sa réintégration à Unité spéciale des victimesoù il a marqué le point de départ de son propre spin-off, Crime organiséqui a déjà diffusé une saison et en a une autre en cours.

