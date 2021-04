La loi de Moore a une sœur aînée unique: c’est la loi de Bell

En 1965, Gordon Moore a observé un phénomène curieux: chaque année, le nombre de transiteurs dans un circuit intégré doublait. En 1975, il révisera légèrement cette estimation: le phénomène ne se produisait pas tous les ans, mais tous les 18 mois. Cette prédiction a été une référence invisible dans le monde technologique cela a été inexorablement accompli. C’est la fameuse loi de Moore.

Un autre Gordon, surnommé Bell, a fait une autre observation en 1972, beaucoup moins connue mais tout aussi unique. Il a prédit qu’à peu près chaque décennie, il y aurait un changement de génération dans le monde de la technologie, une percée qui a laissé la génération précédente derrière. Depuis lors, la loi de Bell s’est également révélée assez précise., et selon elle nous sommes aux portes d’une nouvelle ère de l’informatique.

Jouons pour deviner (un peu) l’avenir

Gordon Bell a été l’un des premiers employés de Digital Equipment Corporation (DEC), et a été chargé de concevoir plusieurs de ses PDP légendaires. Il deviendra plus tard responsable de l’ingénierie et du développement de VAX, une famille de postes de travail dotés de leur propre ensemble d’instructions de l’ICCA qui réussit dans les affaires depuis plus d’une décennie.

En 1972, Bell a observé comment le marché avait changé depuis qu’il a rejoint DEC: des mainframes qui dominaient tout dans les années 1960. c’est arrivé au réveil des mini-ordinateurs qui a amené l’informatique dans bien d’autres domaines, en particulier dans les entreprises et les environnements universitaires.

En fait, il s’est rendu compte que le prix de ces machines n’a pas changé: ce qui a vraiment fait, ce sont leurs spécifications internes, ce qui les rend pour le même prix, des machines beaucoup plus puissantes étaient accessibles année après année.

En substance, ce que le baptisé alors Loi de Bell (ou la loi de Bell sur les classes informatiques) est que si la puissance d’un ordinateur doublait tous les deux ans, après une décennie, ces ordinateurs seraient 32 fois plus puissants.

Pour Bell lorsque la puissance a augmenté et a été multipliée par 10, il y a eu un changement de paradigmeEt le fait qu’il l’ait fait en multipliant par 32 a marqué une étape singulière: une étape dans laquelle une tâche spécifique est passée d’être à peine possible (très difficile à réaliser) à complètement insignifiante.

Le résultat de cette avancée est un nouveau type de plateforme informatique qui vient également avec de nouvelles capacités et concepts qui lui sont associés.

L’estimation est très optimiste, tout doit être dit. La puissance de nos ordinateurs et mobiles ne double pas d’année en année, mais il est vrai que Si nous regardons dix ans en arrière, la puissance de ce que nous avons maintenant rend ridicule ce que nous avions avant et il permet certainement des capacités qui étaient presque impensables auparavant.

Bien que les tranches horaires n’aient pas toujours respecté exactement cette période de 10 ans, la vérité est que la loi de Bell a bien sûr une réponse dans l’évolution du marché technologique:

1960: mainframes

1970: mini-ordinateurs

1980: ordinateurs personnels et postes de travail connectés

1990: les navigateurs Web et Internet

2000: appareils portables, PDA, premiers (pré) smartphones, iPod

2000: services Web

2005: réseaux de capteurs sans fil menant à l’Internet des objets (IoT)

2006: Cloud Computing (AWS)

2007: smartphones (iPhone)

2012: vêtements (Pebble)

On pourrait aussi considérer que l’arrivée de l’iPhone (qui d’une certaine manière « anticipait » cette loi de Bell) a soulevé cette ère de l’informatique dans lequel nous avons été plongés ces dernières années et qui a eu un impact spectaculaire.

La prochaine ère de l’informatique

Bell a prédit que les réseaux domestiques et corporels commenceraient à se développer dans les années 2010 que nous avons déjà laissés derrière nous, et il avait raison: le Pebble a déclenché la fièvre des montres intelligentes qui a ensuite conduit au développement de bracelets quantificateurs. et le reste des werables qui triomphent maintenant dans le marché.

Quelle est la prochaine ère de l’informatique? Tout semble indiquer ce que Rick Osterloh et Google ont appelé ‘informatique ambiante‘et qu’il s’agit d’une sorte d’IoT supervisé– Pratiquement tout devient un ordinateur et pratiquement tout est connecté sans intervention humaine.

Dans cette catégorie, il n’y a plus de format défini, et en fait cette ère de l’informatique semble être défini par un manque de formatage, ce qui nous permet d’englober des perturbations potentielles telles que la voiture autonome et connectée ou ces lunettes de réalité augmentée théoriques qui semblent être une prochaine évolution possible des wearables. Cette décennie de 2020 qui vient de commencer peut nous conduire dans cet avenir.

Image | Brian Kostiuk