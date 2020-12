La liste officielle des 42 téléphones Samsung qui recevront Android 11, et quand ils le seront

Voici tous les téléphones Samsung qui vont être mis à jour vers Android 11, et quand ils doivent le faire.

Il a fallu, mais Samsung enfin fait son officiel liste des téléphones Galaxy qui seront mis à jour vers la dernière version d’Android, Android 11.

Grâce à un publication dans l’application Samsung Members qu’ils ont partagé sur les forums de la marque, la société a enfin révélé le tous les modèles compatible avec la dernière version du système d’exploitation de Google. Au total, ils sont 42 smartphones et tablettes Samsung Galaxy ceux qui recevront la mise à jour à partir de décembre 2020, jusqu’à ce que le déploiement se termine à un moment donné l’été prochain.

Tous les mobiles Samsung qui seront mis à jour vers Android 11

La liste en question fait référence au Planification Samsung pour le marché égyptien. Pourtant, j’espère ni les dates ni les modèles sélectionnés varient trop dans le reste des régions dans lesquelles l’entreprise opère officiellement.

En tout cas, on sait déjà aujourd’hui que l’entreprise entend commencez à mettre à jour vos téléphones vers Android 11 en décembre, étant le premier sélectionné les modèles de la Série Galaxy S20, bien que le Galaxy S20 FE n’est pas encore dans la liste.

Ils seront suivis de Galaxy Note20 et Note10, ainsi que le Galaxy S120 et les modèles de la série de terminaux pliants de la société, qui le feront entre Janvier et février 2021. Par la suite, la mise à jour sera reçue par le Modèles de la famille Galaxy A et d’autres terminaux plus anciens.

La liste complète se trouve ci-dessous:

Décembre 2020

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Janvier 2021

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Février 2021

Mars2021

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Avril 2021

Mai 2021

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juin 2021

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Juillet 2021

Août 2021

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

