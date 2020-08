La liste noire saison 8; Lignes de tracé possibles; date de sortie tout ce que vous voulez savoir jusqu’à présent

La liste noire de la série a été produite par de nombreux producteurs exécutifs, à savoir Jon brokenamp, john davis, john Eisendrath, Jhon fox, Joe Carnahan, James Spader. Je suis sûr que les mêmes producteurs resteront pour la saison prochaine. les gens sont très excités de regarder la prochaine saison car c’était l’une des meilleures séries. Il y avait déjà sept saisons avec 152 épisodes et chaque épisode révèle une bonne morale parmi les fan clubs. La série entière était basée sur la fiction policière et elle a été distribuée par Sony Pictures Television, NBC Universal Television Distribution. Cette série avait remporté de nombreux prix, à savoir, des Golden Globe Awards, des Primetime Emmy Awards, des Screen Actors Guild Awards. Ces prix sont décernés pour des performances exceptionnelles. Je suis sûr que la prochaine saison remportera de nombreux prix. J’espère aussi que Jon bokenkamp créera la saison prochaine. restez calme, attendez et regardez cette série.

La liste noire saison 8; Plotlines;

Dans cette histoire, il y avait tellement de scènes de crime et il y avait aussi beaucoup d’épisodes passionnants. l’un des personnages nommés Elizabeth a travaillé comme agent et trouve les criminels. L’histoire entière était une montre vraiment intéressante. J’espère que la fin de la finale sera attendue la saison prochaine. attendons les meilleures ouvertures. Je suis sûr que les intrigues seront révélées dès que possible dans les prochains jours.

La liste noire saison 8; Date de sortie;

Nous savons que la pandémie de COVID-19 a arrêté tous les travaux de production. Je suis sûr que le travail de production commencera après cet effet global. Attendons la nouvelle date de sortie.

La liste noire saison 8; Cast et personnages;

Nous pouvons peut-être voir des visages familiers à savoir James spader dans le rôle de Raymond, megan boone dans le rôle d’Elizabeth, Deigo klattenhoff dans le rôle de Donald Ressler, Harry Lenix dans le rôle de Harold Cooper, mozhan marno dans le rôle de Samer navabi, etc.

Attendons quelques nouveaux personnages pour cette série.

La liste noire saison 8; bande annonce;

Il n’y a pas eu de mises à jour de bande-annonce spécifiées pour cette série et j’espère qu’elle sera lancée dès que possible dans les prochains jours. attendons les bons débuts.

