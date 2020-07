La liste noire; introduction; faits intéressants; date de sortie; bande annonce; jeter

La liste noire saison 8; introduction; faits intéressants; date de sortie; bande annonce; mettant en vedette des acteurs et des personnages;

La liste noire saison 8; introduction;

Cette série est l’une des meilleures séries policières et a été créée par Jon broken amp. Il y avait déjà sept saisons dans cette série, et environ la série se compose de 152 épisodes. La saison précédente était disponible sur Netflix. Il y avait tellement de producteurs exécutifs pour cette série, à savoir Jon bakenkamp, ​​john Davis, john eisendrath, john fox, Joe Carnahan et enfin James Spader. J’espère que la prochaine saison arrivera sur Netflix car c’était l’une des séries d’action.

La liste noire saison 8; faits intéressants;

Il y avait tellement d’épisodes intéressants dans cette série et certaines des aventures merveilleuses à savoir, «le fermier troll», «Marvin Gerard», «Eli Matchett», «le djinn», «Arioch Cain», Zal bin Hassan, rois de la autoroute »,« le réalisateur »,« Gregory Devry »,« l’équipe »,« dame ambroisie »,« le gardien »,« Susan Hargrave », Alexander kirk», «mato», «l’entreprise Lindquist», «les grives »,« Let’s seafood company »,« smokey Putnam »,« the end »,« the travel agency »,« the informant »,« the invisible hand »,« the Capricorn killer, Sutton rose »,« the Corsican »,« alter ego »,« général Shiro », etc.

Les épisodes ci-dessus sont de la saison précédente. Pourtant, nous devons attendre quelques nouveaux événements pour cette série.

La liste noire saison 8; mettant en vedette des acteurs et des personnages;

James Spader est l’une des figures les plus centrales de cette série, et il sera de retour dans cette série. Certains des rôles principaux, à savoir Megan Boone, Diego aplatir, Ryan Eggold, Harry Pinnix, etc.

Les personnages ci-dessus peuvent également venir la saison prochaine. Pourtant, il faut attendre quelques nouveaux rôles pour cette série.

La liste noire saison 8; date de sortie;

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour cette série. Nous connaissons tous la raison pour laquelle la saison 8 de la liste noire est retardée. En raison de l’effet pandémique de la situation du COVID-19, la date de sortie de cette série a été retardée. Attendons une date de sortie confirmée pour cette série.

La liste noire saison 8; bande annonce;

Il n’y a pas de remorque spécifiée pour cette série et le conteneur sera bientôt publié par l’équipe de production. Restez calme, attendez et regardez cette série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂