La liste Geekbench du Samsung Galaxy A72 4G montre le SoC Snapdragon 720G, 8 Go de RAM et plus

Le prochain Galaxy A72 4G de Samsung devrait être lancé prochainement et nous avons aujourd’hui les premiers détails sur le processeur de l’appareil. Une nouvelle liste Geekbench du Galaxy A72 4G vient d’être repérée sur le site de benchmarking avec le numéro de modèle SM-A725F. La nouvelle liste du Galaxy A72 4G sur le Geekbench suggère que le téléphone pourrait être alimenté par le SoC Snapdragon 720G.

Pour rappel, une liste Geekbench a révélé la semaine dernière le même processeur Snapdragon 720G pour le prochain smartphone Galaxy A52 4G, qui devrait être lancé parallèlement. La liste Geekbench révèle en outre que le Galaxy A72 4G sera livré avec 8 Go de RAM fonctionnant sur Android 11.

En ce qui concerne les résultats des tests, le Galaxy A72 4G obtient un score de test monocœur de 526 et un score de test multicœur de 1623 et est répertorié avec un processeur Qualcomm nommé « atoll », qui est associé au SoC Qualcomm Snapdragon 720G.

Les spécifications du Galaxy A52 4G et du Galaxy A72 4G sont assez similaires. Les deux téléphones apparaissent sur le Geekbench avec 8 Go de RAM et Android 11. Le Galaxy A52 4G est apparu sur la liste avec le numéro de modèle SM-A525F avec un score monocœur de 554 et un score multicœur de 1 689. Nous nous attendons à ce que les deux appareils soient des appareils abordables dont le prix pourrait être compris entre 20K et 30K.

