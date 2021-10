La liste des trophées PS5 de Knockout City suggère que le port natif de nouvelle génération sera bientôt disponible

Knockout City, l’excellent jeu multijoueur en ligne de Velan Studios, devrait recevoir une version PlayStation 5 dans un avenir proche.

Actuellement uniquement disponible sur les systèmes de dernière génération, le bagarreur de type ballon chasseur est un vrai gagnant et est libre d’essayer – vous pouvez jouer pour zéro centime jusqu’à ce que vous atteigniez un certain rang, après quoi il vous sera demandé de faire un achat . C’est un jeu que nous pouvons fortement recommander, mais ceux qui ont une PS5 voudront peut-être garder leurs chevaux un instant. Sur les profils PSN, une liste de trophées pour une version PS5 de Knockout City est apparue. Étant donné que le site génère essentiellement des pages de trophées pour les jeux lorsqu’ils sont mis en ligne sur les serveurs PSN de Sony, c’est plus ou moins une confirmation.

Au cas où vous vous poseriez la question, les trophées sont identiques sur l’édition PS5 – 51 des choses, y compris le Platinum. Quant à ce que la nouvelle version du jeu pourrait impliquer, il n’y a pas d’informations concrètes pour le moment, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées. Nous imaginons qu’il fonctionnera à 4K complet plutôt qu’à une mise à l’échelle, que les matchs pourraient se charger plus rapidement grâce au SSD et qu’il pourrait utiliser les déclencheurs et l’haptique du contrôleur DualSense. Ce n’est que spéculation, bien sûr.

À l’heure actuelle, ce n’est qu’une question de temps avant qu’EA et Velan fassent l’annonce officielle. Avec la version PS5 apparemment sur les serveurs de Sony pendant que nous tapons, ce sera probablement très bientôt. Souhaitez-vous jouer à Knockout City en natif sur PS5 ? Esquivez une clé dans la section commentaires ci-dessous.