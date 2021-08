La liste des trophées du jugement perdu requiert charme et engagement

La liste des trophées du jugement perdu est apparue sur Exophase avant sa sortie vers la fin du mois prochain, nous donnant un aperçu du type de tâches nécessaires pour débloquer le trophée Platinum. Et si vous avez déjà joué au jeu original ou à une entrée dans la franchise Yakuza, ce dernier lot de bibelots vous semblera très familier. 47 trophées doivent être réclamés pour déverrouiller le gong Platinum, et beaucoup d’entre eux seront gagnés à travers l’histoire principale et les cas secondaires.

Il semble que vous deviez progresser à travers 13 chapitres pour terminer le récit, aboutissant à un trophée d’or au moment du générique. Ensuite, vous devrez enquêter avec succès sur divers endroits, tels que le club de danse, le club de robotique et la salle de boxe. Une fille doit ensuite vous demander de déverrouiller le trophée Irresistible Charm, d’obtenir une planche à roulettes gratuite pour le gong Kick Flip et de faire se rendre un ennemi pour le bibelot Miséricordieux.

Enfin, vous devrez ensuite terminer à 100% toutes les missions TownGo, obtenir toutes les planches à roulettes et tous les records, et avoir pris la première place dans toutes les courses de drones. Trucs typiques de Judgment/Yakuza. Dans d’autres nouvelles, une démo de Lost Judgment devrait bientôt arriver sur le PlayStation Store.

Essayerez-vous de débloquer le trophée de platine du jugement perdu ? Travaillez votre charme dans les commentaires ci-dessous.