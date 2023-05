La liste des 10 meilleurs papas de la télévision suscite un débat en omettant Cliff Huxtable du Cosby Show

Si vous parlez des meilleurs papas de l’histoire de la télévision, devriez-vous Bill Cosbyde Cliff Huxtable Le spectacle Cosby faire partie de cette conversation ? Pour de nombreux fans de la sitcom, il est inexact de le laisser en dehors, arguant que le personnage doit être séparé de l’acteur. C’est un débat qui a récemment été déclenché sur Twitter en réponse à un post de @MadScientistFF classant le « Top 10 des plus grands papas télé de tous les temps ». Le tweet demande également aux autres de nommer quel « TV Dad manque », ce qui a suscité de nombreuses réponses évoquant Cliff Huxtable.





« Cliff Huxtable devrait être n°1 », un fan de Le spectacle Cosby déclaré. « Il a changé la façon dont de nombreux Noirs se déplaçaient dans le monde parce que nous avons vu ce qui était possible. Je ne discute pas de Cosby. Mais dire qu’il n’était pas le seul père de la télévision à avoir transformé une culture serait malhonnête et ferait une liste comme celle-ci. malhonnête. »

« Le Dr Cliff Huxtable est le meilleur père de télévision numéro 1 … Je ne parle pas de Bill Cosby, je ne parle pas de l’acteur mais du personnage », lit-on dans un autre tweet.

Faisant écho à beaucoup d’autres, un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Je sais que personne ne le dira. Mais Cliff Huxtable est le numéro 1. Je ne parle pas de l’homme qui a joué Cliff. Je parle du personnage de télévision. »

Et comme quelqu’un d’autre l’explique, « Cliff Huxtable était l’un des plus grands pères de télévision de tous les temps. Bill Cosby est un déviant sexuel qui s’en est sorti avec un viol à cause d’un détail technique. Nous pouvons dire l’un sans compromettre l’autre. »





Cliff Huxtable est-il l’un des plus grands papas de l’histoire de la télévision ?

Le spectacle Cosby s’est déroulé de 1984 à 1992. Il a suivi la vie de la famille Huxtable, avec Cliff Huxtable de Cosby comme patriarche. Le personnage était un obstétricien marié à l’avocat Clair Huxtable (Phylicia Rashad). Le casting de personnages comprenait également Lisa Bonet dans Denise, Malcolm-Jamal Warner dans Theodore, Tempestt Bledsoe dans Vanessa, Keshia Knight Pulliam dans Rudy et Sabrina Le Beauf dans Sondra. Au cours de sa diffusion, l’émission a été largement saluée et a remporté plusieurs Emmy Awards, Golden Globes et People’s Choice Awards. Il a également remporté un Peabody Award en 1986.

La sitcom a fait l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux ces dernières années en raison des allégations d’agression sexuelle qui avaient été portées contre Cosby. Les accusations provenaient de dizaines de femmes et remontaient à des décennies, ce qui a conduit à une condamnation généralisée de l’acteur et comédien. Cosby a été reconnu coupable d’attentat à la pudeur aggravé en 2018, bien qu’il ait été libéré en 2021 lorsque la condamnation a ensuite été annulée lorsqu’il a été jugé que ses droits avaient été violés. Cosby a toujours insisté sur son innocence, bien que la majorité du public ne soit clairement pas de son côté. En tout cas, Cosby a prévu un retour, avec l’intention de revenir sur scène à l’avenir.

