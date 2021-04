La liste de Noël d’une fille a dérivé sur 600 milles. Un homme l’a trouvé et est devenu son vrai père Noël

Lorsque Leticia Flores-Gonzalez de Liberal, Kansas, a demandé à ses filles jumelles de 4 ans, Luna et Gianella Gonzalez de lier leurs listes de Noël à des ballons qu’ils ont libérés, elle n’a jamais imaginé que leurs lettres seraient répondues – par une vraie vie Père Noël à plus de 600 miles!

Quand Alvin Bamburg était parti chasser en décembre quelques jours avant Noël près de chez lui à Shreveport, en Louisiane, il a repéré un ballon dans un arbre.

Alvin Bamburg a d’abord pensé que l’objet rouge qu’il avait vu dans un arbre pendant la chasse était de la litière. Alvin Bamburg

« Je vérifiais mon stand de cerfs et j’ai repéré quelque chose de rouge dans un arbre qui était tombé », a déclaré Bamburg à 45secondes.fr Parents. « Quelque chose m’a dit d’aller vérifier et à tout le moins de jeter ce qui semblait être de la litière. Quand je me suis approché et que j’ai vu que c’était un ballon, j’étais sous le choc, surtout quand j’ai vu la liste de Noël du Père Noël. »

Sur le chemin du retour, Bamburg a déclaré qu’il avait pris la décision de faire quelque chose avec la liste, mais il ne savait pas quoi. Il a montré la lettre à sa femme, Lee Ann, qui lui a suggéré de publier à ce sujet sur Facebook.

«Tout ce que je savais, c’est que c’était d’une fillette de 4 ans nommée Luna de Liberal, Kansas», a-t-il déclaré.

Dans les 24 heures, Flores-Gonzalez et ses filles ont été retrouvées.

« Grâce à de nombreux partages, une amie d’une amie, Brenda Hill, l’a partagé avec un groupe communautaire libéral. Une amie de la mère des jumeaux a fait sauter son téléphone en lui demandant si elle avait vu le message », a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard, Bamburg a entendu Flores-Gonzalez très surpris, qui lui a dit qu’elle avait demandé à ses filles de lâcher les ballons pour égayer leurs esprits pendant la pandémie – et qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’ils soient trouvés.

Bamburg n’a découvert que le ballon de Luna, mais l’effusion d’étrangers voulant remplir sa liste de Noël et celle de sa sœur jumelle était accablante.

« Nous avons mis à jour la publication Facebook et avons immédiatement eu une tonne de membres de la famille, d’amis et de collègues qui voulaient faire un don de cadeaux à envoyer », a déclaré Bamburg. «Notre premier envoi contenait quatre grandes boîtes, et nous avons pu envoyer une autre boîte alors que les gens continuaient à faire des dons.

Alvin et Lee Ann Bamburg. Alvin Bamburg

Après une série de textes, d’appels et de FaceTimes, les Bamburg et Gonzalez ont décidé de se rencontrer en personne.

«Ils étaient déjà comme des membres de la famille», se souvient Bamburg. « Cela n’a pas toujours de sens quand vous avez un lien avec des gens que vous n’auriez certainement jamais rencontrés autrement, mais c’est arrivé. J’ai l’impression que Leticia est la petite sœur que je n’ai jamais eue. »

Plus tôt ce mois-ci, les Bamburg se sont rendus à Del City, Oklahoma, à mi-chemin entre les deux familles, et ont apporté une surprise spéciale pour compléter les listes de Noël des jumeaux: un chiot teckel que les filles ont finalement nommé Max.

Luna et Gianella Gonzalez. Alvin Bamburg

« Il faisait froid et venteux ce jour-là, alors j’ai mis Max sous un manteau pour le garder au chaud », a déclaré Bamburg.

Avec les caméras d’une station de nouvelles locale en marche, les filles ont salué timidement leur vrai Père Noël.

« Je me suis accroupi et j’ai posé Max, et c’est tout », a déclaré Bamburg. « Rencontrer la famille et leur famille élargie à Oklahoma City a été une véritable expérience. Ils nous ont préparé une cuisine mexicaine authentique et nous ont offert des cadeaux. Nous avions tous l’impression de nous connaître depuis toujours et nous prévoyons définitivement de nous retrouver. »

Les Bamburg ont dit que les Gonzalez sont désormais «comme une famille». Alvin Bamburg

Bamburg a déclaré qu’il avait été submergé par la réponse positive à l’histoire et qu’il n’avait jamais pensé qu’elle recevrait la moindre attention.

«J’ai reçu des milliers de messages positifs et édifiants», a-t-il déclaré. « Une dame a dit: ‘Mon cœur était gelé et après avoir lu cela, j’ai eu l’impression d’avoir à nouveau un cœur.' »

« Tout acte, qu’il soit grand ou petit, peut apporter le bonheur », a-t-il ajouté.

