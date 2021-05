La liste de lecture régionale mexicaine de Spotify, Los Que Mandan, met en lumière les créateurs qui enfreignent les règles du genre – Spotify

Listes de lecture fluides au genre comme Lorem, Pollen, et Notre generation ont trouvé une maison sur Spotify, en particulier parmi les auditeurs de la génération Z. Ces mélanges sont cohérents en ce qu’ils ne sont pas conventionnels: ils organisent des chansons par ton, sentiment et son – plus que n’importe quelle règle dure et rapide. La même chose peut être dite pour Los Que Mandan, La liste de lecture phare latino-américaine de Spotify pour le genre régional mexicain (RGMX) qui est un aliment de base des cultures musicales mexicaines et latino-américaines.

RGMX est une centrale électrique. Rien qu’en 2020, plus 1,8 milliard de chansons RGMX ont été diffusées dans le monde sur Spotify. Et bien qu’il y ait plus de 130 listes de lecture éditoriales régionales mexicaines Spotify à ce jour, aucune ne ressemble à Los Que Mandan. Avec plus de 2,7 millions d’abonnés, la playlist ms’éloigne des éléments les plus traditionnels du genre et sert plutôt de foyer à certains des sons les plus récents et les plus excitants de la musique RGMX. Il célèbre les créateurs qui mettent en valeur leurs racines tout en brisant les moules stéréotypés et s’adressant à une nouvelle vague de jeunes banderoles du millénaire et de la génération Z – la moitié de ses auditeurs ont entre 18 et 29 ans.

La musique présentée sur Los Que Mandan est enracinée dans la tradition, mais a également été imprégnée des sons et des genres que les artistes écoutaient chaque jour dans leur enfance et dans la rue. La plupart sont des descendants d’immigrants de première génération aux États-Unis et sont répartis dans des villes comme Houston, Dallas, Chicago, Los Angeles, Atlanta et San Francisco.

La nouvelle identité visuelle de Spotify de Los Que Mandan, qui fait ses débuts aujourd’hui, parle à l’âme du genre et célèbre les nouveaux sons d’une nouvelle génération d’artistes. Le design audacieux de Los Que Mandan est inspiré de la culture du tatouage de RGMX et se compose d’une forme de diamant avec cinq icônes d’animaux: un alligator, un serpent, un aigle, une panthère et un scorpion. Un film avec des icônes RGMX Ángela Aguilar, Eslabon Armado, Natanael Cano, et Ivonne Galaz a été conçu par Spotify et réalisé par le réalisateur mexicain américain Leo Aguirre.

La liste de lecture remaniée présente également une gamme d’artistes biculturels qui tracent leur propre chemin, tels que T3R Elemento, Esteban Gabriel, et Grupo Diez 4tro. Cette nouvelle vague de musique invite les fusions et remix RGMX, avec des artistes comme Snoop Dogg avec Banda MS, Tres Torres avec Natanel Cano, Gerardo Ortiz avec Gente de Zona, et Camilo avec Los Dos Carnales.

Alors que les jeunes auditeurs ont soif de cette nouvelle vague de plats mexicains régionaux, Los Que Mandan célèbre le caractère unique du genre aux États-Unis et représente les plus grands succès inspirés par les cultures au-delà de la frontière mexicaine.

Écoutez les sons de genres différents de la cuisine mexicaine régionale avec la liste de lecture Los Que Mandan ci-dessous.