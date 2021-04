La liste de lecture On Repeat de Spotify marque 12 milliards de flux au total – Voici les chansons et les artistes que les auditeurs ne peuvent pas sortir de la tête – Spotify

Depuis En répétitionles débuts de 2019, les fans de Spotify du monde entier ont dépensé plus 750 millions d’heures obtenir de plus en plus (et plus, et plus) de chansons qu’ils ne peuvent pas arrêter d’écouter. Cette liste de lecture populaire a été un favori des fans pour les auditeurs qui ne peuvent tout simplement pas obtenir assez de certaines chansons, même inspirant un défi des médias sociaux l’été dernier. Le mix personnalisé est rempli des pistes que chaque utilisateur a le plus diffusées au cours des 30 derniers jours. Et maintenant, c’est atteint 12 milliards de flux globalement.

Pour célébrer cette étape importante, nous partageons les chansons et les artistes On Repeat, les auditeurs ne pouvaient pas en avoir assez de cette dernière année.

Top pistes:

« Lumières aveuglantes » par Le weekend « Singe de danse » par Les tons et moi « Cercles » par Post Malone « Ne commencez pas maintenant » par Dua Lipa « Señorita » par Camila Cabello et Shawn Mendes

Top artistes:

Bad Bunny Le weekend Post Malone J. Balvin Ariana Grande

En termes d’auditeurs, les 18-24 ans sont la première audience diffusant On Repeat le plus fréquemment, suivis des 25-29 ans. Les fans américains arrivent également en première place, suivis du Royaume-Uni, du Mexique, de l’Allemagne et du Brésil. Et la décennie que la plupart des auditeurs veulent revivre? Les années 2010.

Cette étape importante de la diffusion en continu marque également un autre moment répétable: pour la première fois, On Repeat est disponible pour le parrainage publicitaire sur 30 marchés en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans la région APAC. (Ce n’est que la deuxième liste de lecture personnalisée disponible pour le parrainage – Discover Weekly est devenue la première en 2019.) Cela signifie que les annonceurs peuvent s’approprier le moment de bout en bout en partageant leurs messages avec les utilisateurs de Spotify Free via affichage, audio et vidéo les publicités. ImpôtRapide s’est inscrit en tant que premier sponsor américain de On Repeat. En savoir plus à ce sujet sur Ads.Spotify.com.

Que vous ayez contribué 12 ou 12 000 Sur les répétitions diffusés à ce jour, ou vous n’avez pas encore appuyé sur lecture, revivez vos moments musicaux préférés avec le Liste de lecture On Repeat, trouvée sous « Uniquely Yours » dans le hub « Made For You ».