La liste de lecture Hot Country de Spotify fête ses cinq ans et dépasse 5 milliards de flux – Spotify

Si vous êtes d’humeur pour les derniers et les plus grands succès country, vous n’avez pas à chercher plus loin que Spotify Pays chaud playlist. Depuis son lancement en 2015, il a rassemblé 6 millions de followers et vu plus de 5 milliards de streams, ce qui en fait l’une des playlists les plus influentes du genre country. Ce mois-ci, Hot Country fait une petite danse pour fêter ses cinq ans. Nous prenons donc un moment pour basculer nos chapeaux à certains des artistes révolutionnaires qui se sont hissés au sommet de la playlist au cours de la dernière demi-décennie.

Meilleure artiste féminine

Le premier debout, Maren Morris—La native du Texas a été l’artiste country féminine la plus écoutée sur Hot Country et régulièrement classée dans la catégorie top 10 des artistes country les plus diffusés en 2018, 2019 et 2020.

Des chanteurs au pouvoir permanent

Florida Georgia Line est un favori des fans et est resté dans le top cinq des artistes country les plus écoutés depuis 2015, se classant numéro un en 2017 et 2018.

Meilleure chanson

Dan + Shay sont le duo derrière la piste country la plus diffusée de 2019 (“Tequila“) Et 2020 (“10000 heures (avec Justin Bieber)”).

Légendes qui tiennent fort

Alors que nous avons vu de nombreux nouveaux venus s’épanouir sur la playlist, les fans adorent toujours écouter les légendes.Brooks et Dunn ont vu leurs flux croître de 40% après avoir été ajoutés à Hot Country.

Contenu exclusif et amélioré

Qu’est-ce qui a fait de Hot Country un tel succès au cours de ces cinq années? Outre une rotation hebdomadaire des succès les plus récents du genre, la liste de lecture comprend contenu vidéo d’album amélioré et couvrir des histoires que les fans ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Ces expériences exclusives permettent aux auditeurs d’approfondir nouvelles sorties, reprises de listes de lecture organisées par des artistes et événements en direct passionnants tels que le Hot Country en direct série de concerts et événements Fans First.

De plus, l’amour de Spotify pour la country est aussi vaste que les grands espaces – et nous le voulons littéralement. En 2018, Hot Country a travaillé avec le célèbre artiste des crop circles Stan Herd pour produire quatre crop circles conçus sur mesure avec les meilleurs artistes et le logo Spotify Hot Country.

Expériences communautaires

Chaque année, nous trouvons de nouvelles façons créatives et percutantes de célébrer les artistes country. Hot Country travaille en étroite collaboration avec la communauté de Nashville pour organiser des événements et créer des partenariats. Un favori est le Maison Spotify au festival annuel CMA de la Country Music Association. En plus d’être une expérience formidable pour les fans, l’événement nous permet de présenter à la fois des artistes montants et des stars établies avec notre flair Hot Country.

Avec 2020, des temps inattendus et difficiles sont arrivés, et Hot Country a fait des efforts pour faire de la communauté campagnarde une priorité absolue. Des rassemblements virtuels à une nouvelle série sociale appelée Le Drop In (qui présentait des stars du pays Tim McGraw et Morgan Wallen), nous avons trouvé un moyen de rassembler les fans et les artistes. Nous avons également établi un partenariat avec l’association caritative Music Health Alliance basée à Nashville dans le cadre du Soulagement de la musique Spotify COVID-19 projet.

Hot Country a beaucoup grandi au cours des cinq dernières années, et il continuera de le faire grâce à sa base de fans dévoués. Si vous n’avez pas encore écouté, il est temps de dépoussiérer vos bottes et de jouer sur Hot Country.