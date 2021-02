La liste de lecture de Zoey et le problème des émissions sur les femmes qui reposent sur des gadgets bon marché

Liste de lecture extraordinaire de Zoey, dont la deuxième saison revient fin mars après sa finale hivernale la semaine dernière, se concentre sur la titulaire Zoey Clarke (Jane Levy) qui se réveille un matin en étant capable d’entendre les pensées les plus intimes de tout le monde autour d’elle – en chanson.

C’est un concept nouveau, mais qui semble finalement lié à ce qui est par ailleurs une émission attachante sur la lutte contre la maladie dégénérative d’un parent et – alerte spoiler pour la première saison – en fin de compte, leur mort.

Liste de lecture de Zoey Le créateur Austin Winsberg, dont le propre père est mort de la même maladie (paralysie supranucléaire progressive) que le père de Zoey, Mitch (Peter Gallagher), a expliqué comment la série lui avait permis de traiter son chagrin et, de cette manière, c’est louable.

Mais utiliser un acteur valide dans le rôle d’un personnage qui a perdu sa parole et ses fonctions motrices est une forme de crip-face qui est une mauvaise justification pour faire du spectacle une comédie musicale. Ajoutez à cela le fait que de nombreux acteurs ne peuvent pas chanter (Lauren Graham, qui a joué du théâtre musical de manière déconcertante à Broadway, me vient à l’esprit), et je me retrouve à sauter par-dessus de nombreuses interprétations qui, parfois, peuvent être dignes d’intérêt.

Liste de lecture de Zoey est symptomatique d’une tendance plus large dans les émissions centrées sur les femmes qui utilisent des gadgets qui ne sont absolument pas liés à l’intrigue pour attirer les téléspectateurs.

Je n’ai jamais est une émission tout aussi douce sur une jeune fille aux prises avec la mort de son père, grandissant dans une famille d’immigrants et juste une angoisse générale chez les adolescents. Il est inexplicablement raconté par le joueur de tennis John McEnroe, qui fait également une apparition dans le dixième et dernier épisode de la première saison, apparemment juste parce qu’il le pouvait. Un autre aspect problématique avec lequel il partage Liste de lecture de Zoey est l’utilisation de crip-face, le protagoniste Devi (Maitreyi Ramakrishnan) devenant temporairement et littéralement paralysé par le chagrin. Les deux sont des inclusions inutiles qui enlèvent un spectacle autrement bon.

De courte durée de Netflix Bande sonore a également reçu le traitement de la chanson pop mais, encore plus déconcertant, a présenté la synchronisation labiale des acteurs qui, je pense, a aigri les téléspectateurs à une émission qui est en fait meilleure qu’elle n’a le droit de l’être.

Pendant ce temps, le véhicule Kat Dennings 2019 Visage de poupée, à propos d’une femme qui vient de sortir d’une relation à long terme pour se rendre compte qu’elle a négligé toutes ses amitiés pendant qu’elle y était, présente un chat animé comme le fruit de l’imagination du personnage de Dennings.

Même les acclamés par la critique Peu sûr et le spectacle d’anthologie de l’année dernière Aimer la vie incluent des narrateurs inutiles et sans importance (le miroir d’Issa Rae et une voix off britannique aléatoire dans la veine de The Bold Type, respectivement).

Ces émissions illustrent ce que signifie être une femme aujourd’hui, avec plus ou moins de succès. C’est révélateur qu’en raison du sujet et du public similaire qu’ils courtisent (c’est-à-dire les femmes), les créateurs ou, peut-être, les services marketing des réseaux et des services de streaming sur lesquels ils sont diffusés, sentent qu’ils doivent inutilement embellir ces histoires parfaitement charmantes. afin de se démarquer sur le marché.

Il existe des émissions de haut niveau sur les femmes qui font bien cela, comme Ex petite amie folle, Jane la Vierge, Dickinson, et WandaVision, mais c’est parce que le gadget se sent intégré et fidèle à l’histoire.

Les émissions centrées sur les femmes et créées ont subi un coup dur à cette époque, cependant, il est important que les créateurs et, en fait, le public se penchent sur des représentations réalistes et sincères de nos vies plutôt que de lancer toutes les idées et d’espérer que certaines d’entre elles restent.

Scarlett Harris est une critique culturelle australienne. Vous pouvez lire son travail précédemment publié sur son site Web, The Scarlett Woman, et la suivre sur Twitter @ScarlettEHarris.