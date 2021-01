La liste de lecture de crème Genreless de Spotify représente le meilleur du son Urbano au Brésil – Spotify

Depuis le lancement de Pollen en 2018, les listes de lecture sans genre de Spotify ont décollé dans le monde entier, avec huître dans les pays nordiques, Autel au Royaume-Uni, et Mixto servant de maison aux amateurs de musique latine américaine. Chacun est sans genre et sert plutôt de collection de sons repoussant les limites regroupés et inspirés par les communautés d’auditeurs.

Au Brésil, nos éditeurs voulaient créer un type d’espace similaire – un espace dans lequel la musique pourrait être cultivée dans une pluralité sans genre avec une ambiance sonore spécifique qui pourrait fusionner les rythmes de différents types de musique. Ils ont cherché à faire cela avec la culture diverse et profonde de la musique urbaine au Brésil, qui résistait déjà à la catégorisation musicale et aux conventions dans le pays.

Entrer crème.

«Pour moi, la crème est une liste de lecture qui reflète la diversité des sons que le Brésil offre dans la musique, avec une variété de rythmes, de paroles et de flow», déclare la chanteuse brésilienne Donatto, qui considère sa musique comme «pop avec une essence MPB (Música Popular Brasileira)». «Creme est une liste de lecture pour rassembler des amis et profiter d’une bonne ambiance», dit-il.

Xamã, un rappeur qui au cours des trois derniers mois a été l’un des artistes les plus écoutés sur la crème, considère son travail comme «faisant partie du nouveau MPB». Il décrit MPB comme «de la musique des rues, de la musique qui joue dans les bars, dans les immeubles, qui joue sur la colline! Un mélange de rap et de funk, de musique urbaine et de musique de rue. »

la crème, qui était à l’origine connue sous le nom de «Beat Urbano», a été rebaptisée «La crème du mélange d’urbano brésilien». Par genre, le hip-hop et la pop constituent la majorité des morceaux et des artistes représentés. Mais creuser plus profondément révèle les catégorisations plus spécifiques à travers une gamme de sons – hip-hop brésilien, funk carioca, funk ostentacao, et R&B brésilien et trap.

Celles-ci correspondent au sentiment général de la musique urbaine au Brésil, qui n’est pas liée à un genre, mais englobe le funk, le trap, le R&B, le hip-hop et même l’afrobeats. creme représente mieux un «rapprochement» de nombreux styles de musique pour évoquer un sentiment autour d’une culture partagée, plutôt que d’un genre.

Semblable à d’autres listes de lecture sans genre dans le monde, les auditeurs de creme ont tendance à être de la génération Z. Pendant ce temps, la majorité des auditeurs des autres listes de lecture phares brésiliennes ont plus de 25 ans. Et tout comme des listes de lecture comme Pollen mêlent des artistes établis aux côtés de nouveaux venus, la crème a fait découvrir aux auditeurs brésiliens de nombreux nouveaux sons. Andressinha, et Nyna faisaient partie des artistes les plus découverts sur la playlist d’octobre 2020 à janvier 2021, en profitant d’un espace partagé avec les artistes les plus diffusés de la playlist de la même période, Xamã, MC Cabelinho, Pedro Lotto, Pk, et Ludmilla.

«Lorsque vous écoutez la liste de lecture de crème, vous êtes inséré dans ce nouveau style musical», déclare Xamã. «Tout le monde l’entend. C’est un son qui permet à tout le monde d’être représenté, moi y compris.

creme reflète également les nouvelles expressions de la culture urbano brésilienne. Récemment, une conscience funk piste avec des paroles à thème sociopolitique, « Deus é por nós » par Marques MC, a atteint le top 50 brésilien. À peu près à la même époque, des groupes d’artistes brésiliens se sont réunis pour enregistrer et sortir «Poesia Acústica», une série de vidéos et de singles mélangeant des artistes de différents genres, comme le rap, le R&B et le funk, avec une ambiance acoustique détendue. « Poesia Acústica # 9: Melhor Forma»Est devenu l’un des 15 premiers succès des charts brésiliens Spotify pendant plus de 60 jours après son lancement.

Au cours des 90 derniers jours, une autre Poesia, « Poesia Acústica 10: Recomeçar » par BK, Noir, Delacruz, JayA Luuck, Ludmilla, MC Cabelinho, Orochi, Ananas StormTv, Pk, et Baume Malak, a trouvé sa place en tant que deuxième chanson la plus diffusée de la playlist. Il est précédé de « LARISSA » par Luan et PEDRO SAMPAIO et suivi de « Oclin e Evoque » par Djonga, MC Rick, Sidoka, et Tropa do Bruxo. À l’avenir, les meilleures chansons pourraient provenir de n’importe quel artiste, avec n’importe quel son.

«C’est un honneur de figurer sur la liste de lecture de crème – je l’écoute toujours», déclare Donatto. «Je sais que c’est une playlist qui compte de nombreux artistes influents, et faire partie de cette playlist est un honneur et un très grand rêve. Étant au milieu des grands artistes que cette playlist apporte, je pense que cela peut m’ouvrir de nouvelles portes et montrer mon travail à des gens qui ne le savent toujours pas. «

Ressentez le son de la musique urbano brésilienne en diffusant la crème ci-dessous.