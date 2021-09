La liste de films 2021 restante de Disney fera ses débuts exclusivement dans les cinémas

Disney a fait la une des journaux le mois dernier avec des gens des deux côtés de l’allée qui ont annoncé leur décision de sortir le jour et la date du film de franchise Scarlett Johansson Marvel. Veuve noire. Accusations, poursuites et renégociations de dernière minute ont tous créé des réactions négatives à la fois pour les studios et ses talents. Hier, Disney a annoncé qu’il maintiendrait les contrats en place pour le reste de sa liste 2021.

« Après l’énorme succès au box-office de nos films d’été qui comprenaient cinq des huit meilleures sorties nationales de l’année, nous sommes ravis de mettre à jour nos plans de salles pour le reste de 2021 », Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution, dit dans un communiqué. « Alors que la confiance dans le cinéma continue de s’améliorer, nous sommes impatients de divertir le public dans les salles de cinéma, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour offrir à nos abonnés Disney + le cadeau de Encanto cette période des fêtes. »

Films 2021

17/09/21 – Les yeux de Tammy Faye

15/10/21 – Le dernier duel

22/10/21 – Ron a mal tourné

22/10/21 – La dépêche française

29/10/21 – Bois

11/5/21 – Éternels

24/11/21 – Encanto

12/10/21 – West Side Story

17/12/21 – Allée des cauchemars

22/12/21 – L’homme du roi

Après la forte performance au box-office de Disney’s Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, qui a plus que triplé le record du box-office du week-end de la fête du Travail avec 94,5 millions de dollars, il a égalé le rythme de Veuve noire sans ses 105,9 millions de dollars bruts en sept jours. La comédie de Ryan Reynolds gars libre a aussi bien fonctionné qu’une exclusivité théâtrale, gagnant jusqu’à présent 95 millions de dollars dans le pays. Inversement, Croisière dans la jungle avec Dwayne Johnson a également bien fait au box-office bien qu’il soit également disponible sur Disney +. Il a totalisé 107 millions de dollars au niveau national, et Disney a rapporté après le premier week-end du film qu’il avait gagné plus de 30 millions de dollars lors de ses débuts Disney + dans le monde.

Le coup de foudre de Disney découlant du procès de Scarlett Johansson, ainsi que leur réponse initiale à l’accusation de rupture de contrat leur a coûté plus que de l’argent. Les ondulations de leur querelle très médiatisée ont atteint Joe et Anthony Russo, les réalisateurs derrière les succès de Marvel Avengers : guerre à l’infini et Fin du jeu. Les frères Russo étaient en pourparlers pour revenir pour un autre film de super-héros, mais ces discussions se sont retrouvées dans une « impasse dans les négociations », car les frères ne sont pas décidés à continuer ou non avec Disney.

Endurant les mêmes retombées et les mêmes poursuites qui pourraient impliquer des gens comme Steven Spielberg, Ridley Scott, Matthew Vaughn, Angelina Jolie et d’innombrables autres gros frappeurs, cela pourrait faire la différence entre le géant de l’entreprise et gagner un très gros tas d’argent par rapport à un très gros tas d’argent, ainsi que des ponts brûlés inutilement. Cependant, avec la pandémie actuelle qui incite à une réévaluation des contrats et des sorties de films, le blâme ne peut être qu’aux pieds des studios. Dans le même souffle, on ne peut pas non plus s’attendre à ce que le talent fasse les frais du coup. C’est une situation délicate pour les deux parties, et je suis sûr qu’avec la passion des deux parties pour faire de nouveaux films, un nouveau modèle sera créé pour accueillir tout le monde et assurer que les salles de cinéma dans leur ensemble continuent de prospérer dans les années à venir.

Les six films restants comprennent Le dernier duel, ouverture le 15 octobre, Ron a mal tourné, ouverture le 22 octobre, Éternels, ouverture le 5 novembre West Side Story, ouverture le 10 décembre et L’homme du roi ouverture le 22 décembre. Les films auront tous des fenêtres d’au moins 45 jours. Le film d’animation Encanto, ouverture le 24 novembre, aura une fenêtre de 30 jours.

