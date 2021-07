La limonade fouettée est-elle la nouvelle gorgée de l’été ? On a testé la tendance TikTok

Lorsque l’utilisateur de TikTok @goldenxclouds, qui partage du contenu sur la plate-forme de manière anonyme, a vu des vidéos partout dans l’application du café dalgona, la boisson coréenne, elle s’est sentie un peu exclue.

« Personnellement, je n’aime pas le café », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr Food, « Je voulais donc faire quelque chose d’aussi agréable que le dalgona, mais aussi agréable au goût pour les non-amateurs de café comme moi. »

Ainsi, en juin 2020, @goldenxclouds a attrapé de la limonade, un paquet de Pink Lemonade Kool-Aid et de la crème à fouetter épaisse et s’est mis au travail, créant une superbe boisson rose et jaune qui a recueilli plus de deux millions de vues sur TikTok.

Depuis lors, d’autres versions autres que le café ont été créées – par @goldenxclouds également – ​​y compris le lait de fraise fouetté et le lait de beurre de cacahuète fouetté.

Cet été, cependant, la limonade fouettée a pris de l’ampleur, avec de nombreuses variantes de la boisson aigre-douce publiées sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, du lait de coco mousseux est versé sur de la limonade froide pour faire une création fouettée. D’autres montrent qu’un blanc d’œuf fouetté est ajouté à de la limonade pour ajouter de l’onctuosité à la concoction.

J’ai essayé la méthode de @goldenxclouds dans ma propre cuisine, en utilisant un mousseur à main pour combiner un mélange de limonade rose en poudre et de la crème à fouetter épaisse jusqu’à ce qu’il forme un mélange rose rigide mais aéré. Après avoir ajouté mes ingrédients fouettés à de la limonade fraîchement préparée, il était temps de goûter.

La limonade fouettée était douce, crémeuse et me rappelait un peu un sorbet frais ou une limonade Creamsicle. C’était différent de tout ce que j’avais jamais goûté, donc je ne savais pas trop comment le ressentir, mais j’y revenais sans cesse. Si rien d’autre, les saveurs douces et rafraîchissantes ont fait un excellent remontant d’après-midi d’été.

En rapport

Ma fille de 11 ans, qui passe beaucoup de temps sur TikTok, était ravie de pouvoir goûter une boisson qu’elle a vue partout dans son flux. Malheureusement, ses papilles gustatives ont réagi différemment des miennes.

« C’est vraiment joli, » dit-elle, « Mais ça a le goût d’un médicament. »

Quel que soit le côté du grand débat sur la limonade fouettée sur lequel vous vous allongez, @goldenxclouds offre ce conseil lors de la création de votre propre version :

« Achetez les bons ingrédients et rien ne se passera mal. »