La Ligue des Super-Pets s’assemble et une distribution impressionnante

Warner Bros. a publié un bref teaser pour l’animation DC League of Super-Pets film pour annoncer la distribution des voix superposées du film !

Aujourd’hui nous livre notre premier, très bref, regard sur DC League of Super-Pets. Le film d’animation mettra l’accent sur des animaux de compagnie de super-héros célèbres comme Krypto (Dwayne Johnson) et Ace the Bat-Hound (Kevin Hart) alors qu’ils ont leur propre aventure. Bien que nous ne connaissions toujours pas TOUS les personnages animaux qui apparaîtront dans le film, WB a révélé que la distribution de la voix était plutôt impressionnante :

Kate McKinnon, Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne et Keanu Reeves forment une équipe impressionnante de talents. Espérons que nous en saurons plus sur les personnages qu’ils expriment bientôt, mais en attendant, qui pensez-vous / espérez-vous qu’ils jouent?

DC League of Super-Pets devrait sortir en salles le 20 mai 2022.