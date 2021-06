La ligne dure anti-occidentale est le nouveau patron de l’Iran

Le ministère iranien de l’Intérieur a confirmé samedi (19) que le chef du pouvoir judiciaire de la République islamique, Ebrahim Raisi, 60 ans, avait remporté l’élection présidentielle du pays avec 61,95 % des voix.

Le juge en chef iranien a obtenu la majorité des voix lors de l’élection présidentielle de vendredi, lui permettant d’occuper le deuxième poste le plus élevé du pays à partir du 3 août.

Ebrahim Raisi est considéré comme un partisan de la ligne dure lorsqu’il s’agit de traiter avec les pays occidentaux. Pourtant, les experts disent que l’Occident pourrait avoir une chance de conclure des accords avec Téhéran, en particulier sur l’accord nucléaire.

Liens avec le clergé

Ebrahim Raisi a passé la majeure partie de sa carrière dans la justice iranienne et occupe actuellement le poste le plus élevé dans cette branche du pouvoir. Considéré comme ultra-conservateur en matière de charia (loi islamique), Raisi aurait des liens étroits avec le clergé iranien et était soutenu par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et pourrait même assumer ce poste après la mort de Khamenei.

Ainsi, la victoire d’Ebrahim Raisi à l’élection présidentielle peut être considérée comme une étape dans cette voie, l’actuel guide suprême ayant également été président iranien pendant deux mandats, de 1981 à 1989.

Économie de l’État

Cependant, la compétence de Raisi ne se limite pas à la sphère judiciaire et à des relations dans des postes de direction. En 2016, il a été nommé à la tête de la fondation Astan Quds Razavi, une organisation caritative qui gère un large éventail d’entreprises en Iran et joue un rôle économique et politique important dans le pays.

En tant que conservateur, Raisi va probablement promouvoir le concept de développement économique dirigé par l’État. Cependant, il doit refuser de rendre le pays plus ouvert aux investissements étrangers, surtout après leur fuite au premier signe de sanctions américaines en 2018.

Le nouveau président doit également adopter une approche plus conservatrice en matière de libertés sociales et politiques, suggère Alam Saleh, professeur d’études iraniennes à l’Université nationale d’Australie.

Les pays occidentaux sont susceptibles d’avoir le plus de difficultés à communiquer avec Raisi pour diverses raisons, explique l’expert. Le président élu est un opposant pur et dur à l’Occident et aux politiques occidentales.

Raisi est également soumis à des sanctions introduites par les États-Unis en 2019 pour son soutien au guide suprême, l’ayatollah Khamenei, ce qui pourrait compliquer les tentatives occidentales de négocier avec lui. Dans le même temps, Raisi est accusé de faire partie d’un « comité de la mort » de quatre hommes qui aurait ordonné l’exécution de milliers de prisonniers en Iran en 1988. Téhéran nie avec véhémence avoir ordonné de tels meurtres.

On ne sait pas si ces accusations affecteront les relations entre l’Iran et l’Occident. Cependant, après que les États-Unis aient appliqué des sanctions à Téhéran, ce dernier est susceptible de déplacer l’orientation de sa politique étrangère de l’Ouest vers l’Est, estime Alam Saleh.

« L’élection de Raisi est le résultat de la pression occidentale sur l’Iran, compromettant sa sécurité […] surtout après le retrait du président Trump de l’accord nucléaire [em 2018, que] porté atteinte à la confiance de l’Iran envers l’Occident […]. Nous verrons une relation plus étroite et une dépendance plus forte vis-à-vis de la Russie et de la Chine pendant de nombreuses années », ajoute Saleh.

L’expert ajoute que l’élection de Raisi pourrait influencer le comportement de l’Iran dans la région. Saleh note qu’une fois que la confiance de l’Iran envers l’Occident, et en particulier les États-Unis, a été minée et que Washington a commencé à réduire son implication dans la région, Téhéran peut se sentir « dans une position plus confortable » et défier les intérêts occidentaux à l’Est Moyen dans les années à venir.

accord nucléaire

L’une des questions les plus aiguës concernant la future politique étrangère de l’Iran concerne les négociations en cours sur le rétablissement du Plan d’action mondial conjoint (JCPOA). Bien que Téhéran ait signalé que des progrès avaient été réalisés lors des récents pourparlers à Genève, les États-Unis et l’Iran ne sont pas encore parvenus à un accord sur les termes d’un retour à l’accord nucléaire.

Alors que l’élection d’un extrémiste anti-occidental a peut-être sapé ces plans, Ebrahim Raisi peut toujours accepter de renouveler l’accord. Il a appelé à la levée des sanctions américaines dans le passé, et l’accord nucléaire semble actuellement être le seul moyen d’atteindre cet objectif. En outre, le guide suprême iranien a également soutenu l’idée de rétablir l’accord.

Un accord rétabli, cependant, sera différent du document original de 2015 soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU, souligne Alam Saleh. L’expert affirme que l’Iran ne fait plus confiance à l’Occident et n’acceptera donc pas les conditions précédentes tant qu’il sera dirigé par une ligne dure.